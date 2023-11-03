Rumor sobre la supuesta muerte de Victoria Ruffo se viralizó por un video. Ella reaccionó

La circulación de un video en redes sociales puso el nombre de Victoria Ruffo entre las tendencias digitales de este lunes, 23 de marzo. Las imágenes, que imitaban el formato de una noticia, comenzaron a replicarse en distintas plataformas y causaron múltiples reacciones entre usuarios que se encontraron con la pieza sin mayor contexto.

A medida que avanzó su difusión, el video empezó a sembrar dudas y temor entre seguidores de la actriz mexicana, quienes se preguntaban por la veracidad de la información. La velocidad con la que se compartió contribuyó a que el tema escalara rápidamente, impulsado por comentarios y reacciones que amplificaron su alcance.

La respuesta de Victoria Ruffo a los falsos rumores

Al ser abordada por medios de comunicación sobre este tema, la propia Victoria aclaró la situación: la información que circuló es falsa. Además, reaccionó con humor frente al rumor sobre su supuesta muerte. “¿A poco? ¿Y se alegraron o se entristecieron?”, dijo en un primer momento.

En ese mismo tono, lanzó otra frase que dejó clara su postura frente a lo que estaba ocurriendo: “¿De qué me morí?”. La actriz, madre del actor José Eduardo Derbez, desestimó así el contenido que circuló y dejó ver que no le dio mayor importancia al episodio.

Posteriormente, Victoria Ruffo fue más directa al referirse a su estado actual: “Me vale gorro, aquí estoy vivita y coleando”, afirmó, descartando cualquier versión que apuntara a su fallecimiento. La declaración se difundió rápidamente y sirvió para frenar la cadena de especulaciones que se había generado en redes sociales.

Durante el mismo encuentro, también hizo comentarios sobre la reacción de su entorno cercano frente al rumor. “Nadie me habló, o sea que si me llego a morir nadie se va a enterar”, expresó entre risas. Sobre su esposo, Omar Fayad, añadió con ironía: “Tampoco me llamó. Ha de haber estado bien contento”.

Aunque mantuvo un tono relajado, la actriz reconoció que este tipo de situaciones puede generar inquietud en algunas personas. “Sí te angustia, sí te aflige y si estás mala, imagínate la diabetes”, concluyó la mexicana de 63 años, recordada por el público latino gracias a producciones como ‘Simplemente María’, ‘La fiera’, ‘Vivo por Elena’, ‘Abrázame muy fuerte’, ‘La madrastra’, ‘Victoria’, ‘Corona de lágrimas’, ‘Triunfo del amor’ y ‘La malquerida’.

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