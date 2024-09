Ryan Castro le respondió a Rodrigo de Paul por triunfo de la Selección Colombia

La derrota de Argentina ante la Selección Colombia sigue siendo uno de los temas más comentados en el mundo del fútbol. Hay quienes no superan que “la mejor del mundo” haya caído frente a la tricolor.

Te puede interesar: Ella es Mandinha, la esposa del ‘Dibu’ Martínez, arquero de Argentina

¿Qué dijo Rodrigo de Paul sobre la derrota de Argentina frente a Colombia?

El triunfo de la Selección Colombia fue discutido por la albiceleste. Los futbolistas argentinos no pudieron disimular su molestia, pues venían invictos en las eliminatorias.

El ‘Dibu’ Martínez golpeó la cámara de un reportero que quería obtener una declaración suya sobre el resultado. Por su parte, Rodrigo de Paul, quien fue novio de Tini, también expresó su descontento por la derrota:

“Todos quieren tener ventaja contra los campeones del mundo. Cada uno intenta sacar su ventaja, creo que es normal, están jugando contra la mejor selección del mundo. Nos trajeron a Barranquilla, con este horario, en su momento tuvimos que ir a Chile a jugar con altura y es normal y a veces nos toca ganar, como la otra vez con Colombia, y hoy nos tocó perder”, dijo.

Por su parte, Lionel Scaloni, técnico de la albiceleste había dicho antes del encuentro: “Vamos a un lugar en el que hace muchísimo calor, en el que jugamos a un horario que para mí no tendría que ser, pero bueno, esto es como ir a no ir a la altura prácticamente, siempre te ponen pegas y bueno, es lo que hay, han decidido jugar en ese horario y allí iremos”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Así le respondió Ryan Castro a Rodrigo de Paul, ex de Tini

El cantante colombiano rechazó las declaraciones de Rodrigo de Paul, quien culpó al clima por la derrota de Argentina. Durante una transmisión en vivo del influencer argentino Davoo Xeneize, el artista contradijo al futbolista firmando que los jugadores colombianos también se ven afectados por el clima, pues no están acostumbrados al calor de Barranquilla, pues varios de ellos juegan para equipos europeos.

“Colocaron ese horario porque capaz los jugadores colombianos están más acostumbrados a jugar con ese sol que los jugadores argentinos y podía hacer una pequeña ventaja, que no tiene nada de malo. En su momento Argentina fue jugar contra Chile y Chile cambio la localidad para jugar con una pequeña altura, para que sea como una desventaja para nosotros. No digo que sea malo, pero yo creo que por eso jugaron en ese horario para que haya más calor y que a los argentinos les afecte más, pero no vamos a meter eso de excusa, nos ganaron y listo, es la realidad”, le dijo el creador de contenido a Ryan, quien no dudó en responder de manera contundente:

“La mayoría de jugadores colombianos, juegan en Europa, en Brasil, en Inglaterra y no están jugando aquí todo el tiempo como para decir: ‘Ah, no, ellos están acostumbrados’”, afirmó.

Vea también: Richard Ríos recibió piropo de Ornella tras partido de Colombia Vs Argentina

En redes sociales, los internautas han dejado sus opiniones: “Como si todos los jugadores vivieran en Barranquilla”, “Argentina hoy está presumiendo todos sus trofeos, pero les dolió mucho perder este partido, si no, simplemente ignoran y listo un partido más”, “hay que ser muy orgulloso para excusarse por el clima”, “ustedes están acostumbrados a jugar con el árbitro y nos tocó acostumbrarnos”, “el buen jugador, juega donde sea y como sea, entonces dejen de llorar , lo que pasa es que se acostumbraron a que les den todas las ventajas y les regalen”.