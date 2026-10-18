Sean Combs fue trasladado a otra prisión ¿Qué se sabe del cambio de cárcel de ‘P. Diddy’?

Sean ‘Diddy’ Combs fue trasladado de prisión en medio de una semana marcada por reportes sobre su comportamiento dentro del centro penitenciario donde cumplía su condena y por un episodio médico que terminó con una breve hospitalización.

El rapero y empresario, de 56 años, salió del Federal Correctional Institution (FCI) Fort Dix, en Nueva Jersey, y fue llevado al FCI Allenwood Low, en Pensilvania. El cambio fue confirmado el viernes 16 de octubre de 2026 por el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP), que no explicó las razones.

Sean Combs cumple una condena federal de 50 meses después de ser declarado culpable en 2025 de dos cargos relacionados con el transporte de personas entre estados con fines de prostitución. El jurado lo absolvió de tráfico sexual y conspiración de crimen organizado. Su defensa apeló la sentencia.

¿Por qué trasladaron a Sean Combs y qué ocurrió en Fort Dix?

El traslado se produjo después de varios reportes sobre la vida de Combs en Fort Dix. Una investigación de NBC News señaló que presuntamente tuvo acceso a artículos de contrabando y privilegios dentro de la prisión, entre ellos un teléfono celular, alcohol y servicios de otros internos. También se mencionaron comidas especiales, limpieza y masajes.

Tras esos reportes, Combs fue llevado a la Special Housing Unit (SHU), un área destinada a internos separados por razones disciplinarias o de seguridad. Además, perdió 41 días de crédito por buena conducta, lo que modificó su fecha proyectada de salida. Según registros citados por medios estadounidenses, pasó del 21 de enero de 2028 al 2 de marzo de 2028.

Otro episodio ocurrió el 10 de octubre, cuando ‘P. Diddy’ fue trasladado temporalmente a un centro médico después de sufrir una lesión en la cabeza. Algunos medios informaron que se produjo durante una pelea con otro interno. Sin embargo, el Buró Federal de Prisiones negó esa versión y calificó de falsa la información sobre el supuesto enfrentamiento. Por ello, no está confirmado públicamente cómo ocurrió la lesión.

La cercanía entre estos acontecimientos y el traslado alimentó las especulaciones sobre sus motivos. Sin embargo, el BOP no ha dicho que las presuntas infracciones, la sanción disciplinaria o la lesión hayan provocado directamente el cambio. La agencia explicó que no divulga las razones de traslado de personas bajo su custodia por motivos de privacidad, seguridad y protección.

Publicidad

El nuevo destino también aporta un dato importante. FCI Allenwood Low es una prisión federal de baja seguridad, por lo que Sean Combs no fue enviado a una instalación de mayor nivel. El centro está ubicado en Pensilvania, al sur de Williamsport, y tiene cerca de 1.000 internos, frente a los aproximadamente 4.000 de Fort Dix.

Esa diferencia ha llevado a algunos reportes a plantear que el cambio podría estar relacionado con la seguridad o con una supervisión más sencilla de un interno de alto perfil. El representante del empresario, Juda Engelmayer, señaló que las decisiones sobre la ubicación de los presos corresponden al BOP y que su equipo no puede explicar las circunstancias específicas.

Publicidad

Mientras tanto, Combs continúa cumpliendo su condena y su fecha proyectada de liberación permanece en el 2 de marzo de 2028, de acuerdo con los registros penitenciarios citados por medios estadounidenses. Su caso sigue bajo revisión en la justicia.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí