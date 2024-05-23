Sean ‘Diddy’ Combs recibió sentencia ¿Cuánto tiempo deberá estar en prisión?

El productor musical y rapero estadounidense Sean Combs compareció este viernes ante la corte federal de Manhattan, donde culminó uno de los juicios más seguidos de los últimos meses en la industria del entretenimiento. La audiencia de sentencia, que se extendió durante varias horas, estuvo marcada por testimonios, videos familiares y una carta de ‘P. Diddy’ (como también es conocido) en la que pidió perdón, incluso dirigiéndose a su expareja Cassie Ventura.

¿Cuál es la sentencia contra Sean ‘Diddy’ Combs?

Finalmente, el juez Arun Subramanian sentenció a ‘P. Diddy’ a 50 meses de prisión —equivalentes a cuatro años y dos meses— por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución. Además, le impuso una multa de 500.000 dólares. La resolución quedó a mitad de camino entre los 14 meses que pedía la defensa y los 11 años que solicitaba la Fiscalía. El artista, de 55 años, había sido absuelto meses atrás de los delitos más graves que podían llevarlo a cadena perpetua, como tráfico sexual y crimen organizado.

Durante la audiencia, la defensa intentó mostrar un perfil más humano del músico con testigos de carácter y un video en el que aparecía junto a sus hijos. La Fiscalía, en contraste, cuestionó que hubiera programado un evento en Miami para los días posteriores a la sentencia, al considerar que minimizaba la seriedad del proceso.

La condena, sin embargo, dejó un sabor agridulce. Mientras para la defensa el fallo fue demasiado severo en comparación con la petición inicial de 14 meses, para la Fiscalía resultó muy inferior a los 11 años que habían solicitado. Incluso en la opinión pública, donde muchos esperaban una sanción más dura tras las acusaciones iniciales de tráfico sexual y crimen organizado, la condena de poco más de cuatro años ha generado debate.

Las disculpas de ‘P. Diddy’

Horas antes de conocer el fallo, Sean Combs remitió una carta al juez en la que expresó arrepentimiento y asumió su responsabilidad. En el texto reconoció que perdió el rumbo entre drogas y excesos, calificó los últimos dos años como “los más difíciles” de su vida y ofreció disculpas a las víctimas. Se dirigió de manera particular a su expareja Cassie Ventura, testigo clave en el caso.

“La escena y las imágenes de mí agrediendo a Cassie se repiten una y otra vez en mi cabeza todos los días. Literalmente, perdí la cabeza.Me equivoqué por completo al ponerle las manos encima a la mujer que amaba. Lo siento y siempre lo lamentaré. Mi violencia doméstica siempre será una carga pesada que tendré que llevar por siempre”, manifestó Sean ‘Diddy’ Combs en la misiva.

Cassie Ventura, por su parte, manifestó al magistrado que teme represalias una vez el rapero recupere la libertad.