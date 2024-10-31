Sean ‘Diddy’ Combs saldrá de prisión antes de lo esperado. Esta es la inesperada razón

Sean Combs, también conocido mundialmente como ‘Diddy’, saldrá de prisión antes de la fecha originalmente establecida, según confirmaron medios internacionales y portales de entretenimiento en horas recientes.

La noticia ha generado debate entre fanáticos y observadores de la cultura pop, pues se trata de un ajuste significativo en la condena del polémico productor musical y empresario.

Fecha de liberación de ‘Diddy’ Combs: ¿qué cambió y por qué se adelantó?

El cantante y magnate musical, condenado en 2025 a 50 meses de prisión por cargos federales relacionados con transporte para ejercer prostitución, ahora tiene una fecha de liberación anticipada.

Inicialmente su salida estaba programada para junio de 2028, pero tras una revisión del sistema penitenciario, las autoridades federales han fijado una nueva fecha de salida para el 25 de abril de 2028. Este adelanto representa más de cinco semanas menos de condena para Sean ‘Diddy’ Combs.

El motivo principal de esta decisión es la participación de ‘P. Diddy’ en el Residential Drug Abuse Program (RDAP), un programa federal de rehabilitación contra el abuso de sustancias. Este programa está diseñado para internos que buscan tratamiento por adicciones, y puede reducir parte de la sentencia si se completa satisfactoriamente. La reducción de tiempo de cárcel en este caso ha sido un factor clave para mover la fecha de junio a abril de 2028.

Dicho ajuste no corresponde a una anulación de condena, sino a beneficios contemplados dentro del sistema penitenciario federal estadounidense.

La noticia se volvió tendencia en plataformas sociales, con reacciones diversas. Algunos seguidores de Diddy celebran el adelanto como un paso positivo hacia su recuperación y reinserción, mientras que críticos señalan que este tipo de beneficios debería otorgarse con criterios más estrictos. Expertos legales consultados por medios destacan que no es inusual que los internos federales puedan beneficiarse de este tipo de programas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades penitenciarias.

¿Habrá más recortes en la condena de Sean Combs?

Además del adelanto de liberación, el equipo legal de ‘Diddy’ continúa con una apelación en curso. La defensa busca revisar aspectos procesales del caso con la esperanza de influir en la duración de la condena o en otros términos legales relevantes. Los fiscales, por su parte, han hecho saber que buscan mantener la sentencia original sin mayores modificaciones.

