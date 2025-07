Sebastián Villalobos, alarmado por el peligroso comportamiento de una vecina suya

En horas recientes, Sebastián Villalobos expresó su preocupación tras la divulgación de un video grabado en el sector de Colina Campestre, en Bogotá, que muestra a una residente disparando varias veces al aire desde el balcón de su apartamento. El creador de contenido, que vive muy cerca del lugar, reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre la situación y el temor que le genera convivir tan cerca de este tipo de hechos.

“Ya ha pasado varias veces”: Sebastián Villalobos sobre mujer que dispara al aire en Colina Campestre

A través de sus historias de Instagram, el creador de contenido compartió con sus seguidores la gravedad de lo ocurrido y el temor que siente por vivir tan cerca de este apartamento. “Ustedes lo acaban de ver con sus propios ojos, yo no me estoy inventando absolutamente nada. Esto ya ha pasado varias veces”, afirmó, al explicar que inicialmente pensaron que los estruendos eran provocados por pólvora, pero pronto se dieron cuenta de que no era así.

Sebastián Villalobos insistió en que esta situación no solo es preocupante, sino potencialmente peligrosa, debido al estado de alteración que muestra la mujer en las imágenes.

“Se alcanza a ver el estado en que se encuentra esta señora, que no está en sus cinco sentidos, y uno en ese estado no controla muchas cosas”, agregó el bogotano, quien hace pocos meses se convirtió en padre de una niña llamada Isla, lo que aumenta su intranquilidad.

El influenciador también se refirió a quienes han minimizado el hecho argumentando que los disparos van dirigidos al aire: “Muchos pueden decir: ‘está disparando al cielo, deja de ser exagerado’, pero ¿y si no es así? ¿Qué pasa si llega a disparar al frente o a los lados y llega a impactar a uno de nuestros vecinos? No importa que no sea a mí a quien le pase algo. No quiero estar en la tranquilidad de mi casa y que en cualquier momento entre una bala por cualquier lugar. ¡Qué putas!”.

Por último, Sebastián Villalobos hizo un llamado directo a las autoridades para que intervengan en la situación antes de que ocurra una tragedia. “Ayúdenme a enviarle este video a la Policía a ver si se dignan a ayudarnos con esta situación”, concluyó.