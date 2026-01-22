Secuestro de conocida influenciadora quedó grabado en video. Su paradero es un misterio

‘La Nicholette’, nombre con el que es conocida Nicole Pardo Molina, es una influenciadora y creadora de contenido que ha ganado notoriedad en redes sociales como Instagram, TikTok y plataformas de suscripción por mostrar un estilo de vida marcado por los viajes, los negocios y los lujos.

Su nombre se popularizó en 2022, luego de ser vinculada con el corrido La Muchacha del Salado, lo que amplió su visibilidad digital y la convirtió en una figura ampliamente reconocida en el norte de México.

Sin embargo, en horas recientes el nombre de ‘La Nicholette’ volvió a ser tendencia por una razón muy distinta. La creadora de contenido fue reportada como víctima de secuestro en Culiacán (Sinaloa), un hecho que quedó registrado en video gracias a una de las múltiples cámaras instaladas en su Tesla Cybertruck, vehículo que ella misma solía presumir en redes sociales.

¿Qué se sabe sobre el secuestro de ‘La Nicholette’?

De acuerdo con información que han entregado las autoridades, los hechos ocurrieron en Isla Musalá, una zona residencial de Culiacán, cuando la influenciadora descendía de su camioneta. En ese momento, varios sujetos la interceptaron con armas de grueso calibre y la obligaron a subir a otro vehículo.

El video que circula en redes sociales corresponde a una grabación captada por las cámaras del propio vehículo de ‘La Nicholette’, donde se observa el momento en el que es abordada por los presuntos responsables. Estas imágenes se convirtieron rápidamente en una de las principales piezas para la investigación.

Tras el reporte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la apertura de una carpeta de investigación y la activación de los protocolos correspondientes para la localización de la joven, al tratarse de un caso de desaparición en circunstancias violentas.

De igual manera, se informó que el caso fue incorporado al Protocolo Alba, mecanismo utilizado para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas en México, con el fin de coordinar esfuerzos entre distintas corporaciones de seguridad.

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre posibles responsables ni sobre una exigencia relacionada con el hecho, argumentando que la información se mantiene bajo reserva para no entorpecer las investigaciones.

Finalmente, la Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía para que cualquier información que pueda contribuir a la localización de ‘La Nicholette’ sea reportada de manera anónima a los canales oficiales, mientras continúan las labores de búsqueda y esclarecimiento del caso.

