Selena Gómez y la adicción que produjo cambios en su voz: “No podré cambiarla”

Selena Gómez volvió a hablar públicamente sobre un tema personal que había generado preguntas entre sus seguidores. La cantante y actriz estadounidense se refirió a los cambios que ha experimentado en su voz y contó parte de lo que hay detrás.

En diciembre de 2025, incluso respondió en redes a quienes le preguntaban por ese cambio y explicó que, en ocasiones, sentía que su garganta se inflamaba por dentro. Desde entonces, el tema ha seguido llamando la atención.

Ahora, Selena Gómez decidió ampliar la explicación y hablar de un hábito que, según reconoció, llegó a convertirse en una dificultad para ella. Su confesión puso nuevamente sobre la mesa los efectos del vapeo y, especialmente, el impacto que puede tener el consumo frecuente de nicotina.

¿Qué dijo Selena Gómez en su mensaje?

En una historia publicada en Instagram, la norteamericana de 34 años aseguró que durante un periodo de su vida vapeó nicotina con frecuencia y afirmó que esa práctica tuvo consecuencias sobre su voz. "No voy a poder cambiar mi voz. He vapeado mucha nicotina", dijo.

La cantante reconoció además que abandonar la sustancia no ha sido sencillo. "Es muy difícil dejar la nicotina", expresó. Después, dirigió su mensaje a quienes atraviesan una situación similar y a quienes consideran comenzar a vapear: “Si estás pasando por esto, o incluso si estás intentando vapear, simplemente no vale la pena”.

Selena Gómez fue especialmente directa al hablar de su voz. “Si estás pasando por esto, o incluso si estás intentando vapear, simplemente no vale la pena”, afirmó, dejando claro que existe una relación entre el consumo de nicotina y la transformación que ha notado. También respondió a quienes no disfrutan de cómo suena actualmente: dijo que lo entendía y que, en ese caso, simplemente podían dejar de escucharla.

“Estoy muy emocionada porque me detuve y solo espero poder seguir así (…) Si estás pasando por algo, también puedes superarlo”, comentó.

Selena Gomez reveló que el uso prolongado del vapeador con nicotina le cambió la voz.

La cantante sorprendió al hablar de las consecuencias que, según ella, tuvo este hábito.#SelenaGomez #Vapeo #Celebridades #Espectáculos #JavierCeriani pic.twitter.com/NCpcadBpSQ — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) October 19, 2026

Como era de esperarse, la declaración de Selena Gómez puso el foco sobre los posibles efectos que el vapeo puede tener en la voz. Estudios recientes han encontrado una relación entre el uso de cigarrillos electrónicos y problemas como la ronquera y otras alteraciones vocales, además de síntomas respiratorios. Una investigación publicada en 2025 en la revista The Laryngoscope, que comparó a 26 usuarios de cigarrillos electrónicos con 39 personas que no los utilizaban, encontró que quienes vapeaban reportaban más síntomas relacionados con la voz y la tos, además de algunas diferencias en el movimiento de las cuerdas vocales. Los autores calificaron estos hallazgos como evidencia preliminar

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten, por su parte, que el aerosol de estos dispositivos puede contener nicotina, partículas ultrafinas, metales pesados y otras sustancias potencialmente dañinas. En ese contexto, la cantante atribuye a su consumo frecuente de nicotina el cambio que ha experimentado en su voz.

La confesión de Selena Gómez llega, así, como un testimonio personal sobre una dependencia que reconoce haber tenido y sobre una consecuencia que ella misma ha identificado. Su mensaje no solo explica por qué su voz puede sonar diferente, sino que también plantea una advertencia sobre la dificultad de abandonar la nicotina una vez que se convierte en un hábito.

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