La vida de Selena Gomez ha estado marcada por los retos de salud desde hace más de una década. La actriz y cantante estadounidense ha compartido en varias ocasiones cómo el lupus, enfermedad que le diagnosticaron en 2013, impactó de manera profunda tanto en su vida personal como en su carrera. Ahora, en una reciente conversación pública, reveló que enfrenta nuevas consecuencias derivadas de esa condición.

Durante una charla con la comediante Amy Poehler en el pódcast Good Hang, la artista de 33 años habló de su experiencia con el dolor físico y cómo esta situación la llevó a tomar decisiones importantes en torno a su marca de cosméticos Rare Beauty, fundada en 2020.

La enfermedad que ahora enfrenta Selena Gomez

Gomez confesó que padece artritis en los dedos, un efecto secundario de su lupus. “Tengo artritis en los dedos, y eso se debe a mi lupus. Recuerdo que antes de crear la marca intenté abrir una botella de agua y me dolió mucho antes de comenzar el tratamiento adecuado”, relató.

Ese episodio, que puede parecer simple, resultó determinante para el enfoque de Rare Beauty. Según explicó, a partir de su propia experiencia decidió que los productos debían ser diseñados con empaques fáciles de usar para personas con problemas de destreza en las manos.

“Sin querer, hicimos los productos fáciles de abrir y después nos dimos cuenta: estos deben ser así. Empezamos a crear cada producto pensando en quienes tienen problemas de destreza”, señaló la intérprete de Only Murders in the Building.

El más reciente lanzamiento de la marca, un perfume cuyo envase no requiere retirar una tapa para su aplicación, responde a esa filosofía. “Hasta nuestra fragancia, el dosificador es muy fácil de usar para mí”, subrayó la empresaria, destacando que estos detalles, aunque pequeños, pueden marcar la diferencia para personas de cualquier edad.

Los efectos del lupus en la vida de Selena Gómez

El lupus, enfermedad autoinmune crónica sin cura, ha supuesto un camino complejo para Gomez. En 2017 recibió un trasplante de riñón y, en su documental de Apple TV+, confesó que las mañanas suelen ser los momentos más duros: “Cuando despierto, comienzo a llorar inmediatamente porque duele, todo”.

Además del dolor y la fatiga, la artista ha debido enfrentar los cambios físicos que generan los medicamentos y las críticas sobre su aspecto. Sin embargo, insiste en la importancia de la salud por encima de la apariencia: “Quiero que la gente sepa que es hermosa y maravillosa. Hay días en los que uno puede sentirse mal, pero prefiero estar sana y cuidarme. Mis medicinas son importantes y creo que son las que me ayudan”.