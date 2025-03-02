Selena Gomez y su madre, en el centro de una demanda que genera controversia

Selena Gomez y su madre, Mandy Teefey, enfrentan una demanda presentada en Estados Unidos por inversionistas relacionados con Wondermind, la empresa de salud mental que ambas fundaron junto con la empresaria Daniella Pierson.

El proceso fue radicado el pasado 13 de agosto ante un tribunal federal de Delaware y también incluye como demandada a la compañía.

La controversia pone nuevamente bajo la lupa a Wondermind, un proyecto que nació en 2021 con la intención de crear una plataforma enfocada en el bienestar y la salud mental. Selena Gomez, conocida por su carrera como cantante y actriz, se vinculó al proyecto como una de sus fundadoras, mientras que Teefey asumió un papel de liderazgo. La empresa llegó a captar millones de dólares de inversionistas durante sus primeros años.

¿Por qué demandaron a Selena Gomez?

De acuerdo con la demanda, dos sociedades vinculadas con los inversionistas aseguran que entregaron cerca de 1,2 millones de dólares a Wondermind después de recibir información que, según ellos, no correspondía con la situación real de la compañía. Los demandantes sostienen que fueron inducidos a invertir mediante representaciones supuestamente engañosas sobre la infraestructura, el liderazgo, los recursos y las posibilidades de crecimiento del negocio.

Entre los señalamientos aparece el papel que Gomez tendría dentro de Wondermind. Los inversionistas aseguran que esperaban una participación activa de la cantante como responsable de marketing y que algunas de las iniciativas que se les presentaron durante el proceso de inversión nunca llegaron a materializarse. La demanda también cuestiona la situación financiera y administrativa de la compañía y sostiene que los problemas internos se mantuvieron ocultos durante un periodo prolongado.

El proceso se conoce después de que Wondermind atravesara una crisis que ya había sido reportada públicamente. En 2025, Forbes informó sobre dificultades financieras de la empresa, entre ellas problemas para cumplir con pagos a empleados y posteriores despidos. Esos antecedentes también son mencionados en la demanda presentada por los inversionistas.

Los demandantes reclaman la devolución de su inversión, además de otros daños y costos legales, y acusan a Gomez, Teefey, Pierson y Wondermind de distintos delitos y responsabilidades civiles, entre ellos fraude relacionado con valores y fraude en la inducción de las inversiones. Las acusaciones, sin embargo, todavía no han sido probadas ante un tribunal.

Selena Gomez ya respondió por medio de su abogado, Mathew S. Rosengart, quien calificó las acusaciones contra la artista como infundadas y anunció que buscará que sean desestimadas. Una fuente cercana a la cantante aseguró además que Gomez ha invertido millones de dólares de su propio dinero en Wondermind y que no participa en las operaciones diarias de la compañía.

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