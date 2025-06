Shakira canceló concierto en San Antonio, Texas, minutos antes de subir al escenario

Una vez más, Shakira tuvo que cancelar uno de sus conciertos durante su gira Las mujeres ya no lloran en Estados Unidos. A través de sus redes sociales, la intérprete de Monotonía publicó un comunicado en sus redes sociales lamentó que su público en San Antonio, Texas no hay podido verla en un show que estaba ‘Sold Out’.

“Para presentarme en cada ciudad, dependemos de un tercero que proporciona localmente la infraestructura para sostener el escenario y el techo del que cuelga mi producción. Me da mucha tristeza informarles lo que me han dicho: que debido a un problema estructural con una armadura proporcionada por esta empresa externa para sostener mi escenario, nos vemos obligados a reprogramar mi show con entradas agotadas en San Antonio, originalmente previsto para esta noche, 13 de junio", escribió.

El concierto que estaba programado para la noche de este viernes 13 de junio fue suspendido por problemas en la estructura de la tarima. La barranquillera se pronunció. Fotografía por: Instagram

¿Qué pasó con el concierto de Shakira en San Antonio?

La barranquillera abordó personalmente la situación, con el fin de garantizar no solo su seguridad, sino también la de su equipo y, por supuesto, la del público.

“Después de un problema con la estructura de esta empresa en Boston, exigí personalmente la incorporación de un nuevo grupo de ingenieros y me reuní directamente con la empresa para que se pudiera revaluar a fondo. Tras una revisión detallada, los expertos y los ingenieros de la empresa me prometieron personalmente que habían reforzado la estructura y me garantizaron al 100% la seguridad y fiabilidad del show de ahora en adelante”.

La artista expresó su tristeza por, una vez más, no poder brindar su show como tenía previsto, sobre todo porque miles de fanáticos ya se encontraban dentro del recinto y otros estaban haciendo fila. “No poder actuar para ustedes esta noche me afecta profundamente a mí y a mis fans en San Antonio. Estoy aquí, devastada y con el corazón roto”.

Por ahora, se desconoce para cuándo queda reprogramado el concierto. La cantante aclaró que sus shows seguirán con normalidad en Houston a partir del lunes.