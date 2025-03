Shakira lanza video de ‘Última’ y despide a Piqué con lágrimas: “necesito sacarlo”

Shakira no se fue por entre las ramas para poner en evidencia lo que había pasado con su vida personal mediante canciones, que le permitieron hacer catarsis del proceso más doloroso de su vida: la traición de Piqué, su pareja por más de una década, con una joven pasante llamada Clara Chía.

Las canciones de ‘Las mujeres ya no lloran’ le permitieron, según lo que ha revelado en diversas entrevistas, entender el proceso, atravesarlo y finalmente, sanar. Como todo duelo que tiene etapas, el suyo también ha implicado negación, ira, negociación, dolor y finalmente, la aceptación. Todo lo ha documentado como mejor saber hacerlo: con canciones.

Este 22 de marzo al cumplirse un año del lanzamiento oficial del álbum que le permitió expresarse como le pareció decidió celebrarlo descubriendo el video de la canción ‘Ultima’ , que en varias entrevistas dijo es la que pone punto final a ese proceso.

‘Las mujeres ya no lloran’ cumple un año y Shakira estrena video donde llora

“Hoy que cumple un año nuestro álbum LAS MUJERES YA NO LLORAN, les tengo este regalo, mi video de Última, que ya saben es una canción muy personal. Espero que les guste ❤️”, escribió Shakira en sus redes sociales.

Las imágenes del material, rodadas en Nueva York, han conmovido a sus seguidores porque dejan ver a la artista muy triste despidiéndose del amor de su vida y pidiéndole que se le aleje. En ‘Última’ se observan momento en el metro de la Gran Manzana y ella luce de negro, que simboliza el luto por las pérdidas. En el video, ella está sola y camina mientras deja atrás la historia más importante de su vida.

Recordemos que el tema, por poco no puede incluirlo, pero ella insistió porque se trataba de algo que tenía que sacar y si no lo hacía, se iba a ahogar.

“Teníamos todas las pistas terminadas, pero pensé: ‘No, no, no puedo cerrar este álbum. Me voy a ahogar con esta canción. Esto está atrapado aquí, es un quiste, necesito sacarlo’. Es la última canción que plano escribir sobre ya sabes quién y que no debería tener nombre: Voldemort”, dijo la colombiana en entrevista con New York Times, poco antes del lanzamiento oficial del álbum, explicando cómo se dio el proceso del tema, con el que deja atrás lo vivido en más de dos años, tras la ruptura.

“Necesito sacar esto”, Shakira sobre ‘Última’

Esto lo corroboró en sus redes sociales cuando escribió: “A buen entendedor…” y sí, sus seguidores entienden claramente que así estaría concluyendo el capítulo más doloroso de la vida de la colombiana.

En entrevista con Apple Music 1, la intérprete de Ojos así de 47 años, reiteró que el tema es el definitivo. Allí reveló que se titula Última y fue escrita cuando “el álbum estaba literalmente cerrado y no había más tiempo”.

En esa oportunidad comparó el proceso no con un tumor sino como algo que debía escupir: ”Me dije, tengo una canción más aquí y tengo que escupirla o no podré hacerlo, ya sabes. Me ahogaré. Necesito sacar esto”, dijo.

Luego contó que hubo algunos obstáculos y oposición de parte de su disquera Sony cuando quiso incluir el tema, porque el álbum que prácticamente estaba listo podría retrasarse en su salida debido a la nueva inclusión. Para ella fue incómodo lidiar con este obstáculo, pero seguramente sentía que debía hacerlo por compromiso consigo misma.

Hay que mencionar que actualmente Shakira vive un momento distinto en su vida profesional y personal. Está de gira con su tour en México y se especula con que ha vuelto con Antonio dela Rúa, quien fuera su pareja antes de Gerard Piqué.

