Shakira llegó a Barranquilla, pero estaría en la clínica con su papá

Shakira llegó a su natal Barranquilla en la tarde de este 18 de febrero, tal y como lo tenía presupuestado su equipo y la comunidad de fanáticos que la esperaba a la salida del aeropuerto Ernesto Cortissoz. Sin embargo, estos seguidores se quedaron esperando a que, como ocurrió en Brasil y Perú, la cantante los saludara a la salida del aeropuerto.

Y aunque surgieron algunos rumores al respecto, la emisora Blu Radio informó que una emergencia con el papá de la cantante sería la razón de esta decisión.

¿Qué pasó con el papá de Shakira?

De acuerdo con la información que compartió Blu Radio, la estrella colombiana habría tenido que bajarse del avión con bastante premura para ir a ver a William Mebarak, su padre, quien estaría internado en una clínica de Barranquilla.

"Blu Radio conoció que el informe del jefe de prensa de Shakira, quien afirmó que la artista llegó en el mismo vuelo que su equipo, pero que salió del aeropuerto de forma inmediata por otra puerta rumbo a una clínica”, dio a conocer la emisora sobre la llegada de la artista de 48 años a Barranquilla.

Quienes sí compartieron con los fanáticos de Shakira fueron los miembros de su equipo, pues pararon unos minutos para saludar y tomarse unas fotos con aquellos que la esperaban, incluida su imitadora en la temporada 2023 de Yo me llamo.

Parte del equipo de Shakira acaba de llegar al Aeropuerto de Barranquilla.



pic.twitter.com/d8Qb2eUN5H — Club de Fans Shakira Pasión 🐺💎 (@ShakiraPasionMx) February 19, 2025

Tras conocerse la noticia, en redes sociales empezaron a surgir dudas sobre si esta emergencia familiar podrá influir en las presentaciones que la artista tiene programadas para los próximos 20 y 21 de febrero, en Barranquilla. Sin embargo, los organizadores no se han pronunciado al respecto y, al menos por ahora, la única información oficial es que las presentaciones se llevarán a cabo con normalidad.

Las complicaciones de salud de William Mebarak se suman a las dificultades que vivió Shakira en su llegada a Lima, Perú, donde fue hospitalizada tras padecer un “cuadro abdominal” y tuvo que posponer uno de sus conciertos por recomendación médica.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, comunicó a través de Instagram sobre la presentación del 16 de febrero que, finalmente, se hará el próximo 25 de noviembre.