Shakira rompió récord Guiness y destronó a Luis Miguel ¿Cuál fue el motivo?

Shakira volvió a hacer historia en la industria musical. La artista colombiana acaba de romper un récord Guinness gracias a ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, su actual gira internacional, que se ha convertido en uno de los proyectos más ambiciosos y comentados de su carrera.

El reconocimiento fue confirmado en medio del tramo final del recorrido mundial de la barranquillera, que marcó su regreso a los grandes escenarios tras varios años sin realizar una gira global. El logro ratifica el impacto que Shakira mantiene en la música latina y en la industria del entretenimiento a nivel internacional.

¿Por qué ganó Shakira un récord Guinness?

El récord Guinness reconoce a la artista de 48 años por encabezar la gira de música latina más exitosa de todos los tiempos. Este título se sustenta en el desempeño económico y de asistencia de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, una serie de conciertos que ha recorrido América, Europa y otras regiones con una respuesta masiva del público.

De acuerdo con datos consolidados por la industria musical, la gira superó los 421 millones de dólares en ingresos, una cifra que la sitúa por encima de otros tours históricos del pop latino. Este resultado no solo refleja la venta de boletería, sino también la capacidad de la artista para sostener una producción de gran escala durante varios meses.

En términos de asistencia, el tour logró convocar a más de 3,3 millones de personas en 86 presentaciones, un volumen que marca un nuevo estándar para artistas latinos en giras internacionales. Con estos números, Shakira desplazó de la primera posición a Luis Miguel, quien ostentaba el récord previo.

El punto de quiebre que aseguró el reconocimiento se dio en diciembre pasado, durante uno de sus conciertos en Buenos Aires, cuando los ingresos acumulados ya superaban la marca histórica anterior. Desde entonces, cada nueva fecha reforzó el récord que ahora fue certificado oficialmente.

¿Shakira ya terminó su gira?

Aunque el reconocimiento ya es un hecho, ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ aún no ha concluido. La gira se encuentra en su recta final, con varias fechas que terminan de cerrar este ambicioso recorrido internacional.

En América Latina, el último concierto está programado para el 27 de febrero en Ciudad de México, lo que marcará el cierre del tramo regional. Posteriormente, la artista continuará con presentaciones en otras latitudes antes de despedirse definitivamente de este tour.

El concierto final está previsto para el 4 de abril en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. Con esa fecha, Shakira pondrá punto final a la gira más exitosa de su carrera y, al mismo tiempo, a la más rentable jamás realizada por un artista latino hasta ahora, consolidando un récord que difícilmente pasará desapercibido en la historia de la música popular.

