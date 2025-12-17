Silvestre Dangond y J Balvin se presentarán en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026

El Festival de la Leyenda Vallenata confirmó que Silvestre Dangond y J Balvin harán parte de la edición 59, que se realizará en 2026. Ambos artistas fueron incorporados a la programación de las noches del 1 y 2 de mayo, lo que generó interés inmediato entre el público del evento.

Los conciertos tendrán lugar en el Parque de la Leyenda Consuelo Araújo Noguera. Aunque la organización reservó detalles sobre el formato de ambas presentaciones, sí indicó que estos dos días harán parte de una agenda que se desarrollará en el marco del homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América.

Programación 1 y 2 de mayo del Festival de la Leyenda Vallenata

La organización anunció la presencia de Silvestre Dangond como parte del cierre de su gira El último baile, proyecto que incluyó su reunificación con Juancho de la Espriella. Ese día también se presentará Guayacán Orquesta, una de las agrupaciones más populares y con mayor trayectoria del país.

El cartel del 1 de mayo se completa con Jean Carlos Centeno, exintegrante del Binomio de Oro de América, quien interpretará parte del repertorio que lo consolidó dentro del vallenato romántico. Esta jornada será una de las tres noches programadas en el “templo de la música vallenata”, como la organización denomina al escenario principal.

Para el 2 de mayo, el Festival confirmó una presentación dedicada al homenaje del Binomio de Oro de América y de su fundador, Israel Romero. La agrupación hará parte del acto central de la noche y, posteriormente, el público disfrutará de la presentación de J Balvin, quien estará de gira por el país.

Este día también se presentarán El Churo Díaz y Elder Dayán, quienes integran la cuota vallenata contemporánea dentro de la jornada. Ese día también se realizará la coronación del nuevo Rey Vallenato, uno de los momentos tradicionales del certamen.

Venta de boletas para el Festival de la Leyenda Vallenata

En materia logística, la Fundación anunció que la preventa para clientes Davivienda se llevará a cabo del 17 al 20 de diciembre de 2025. La venta general, abierta a todos los medios de pago, iniciará a partir del 20 de diciembre.

La edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata se celebrará del 29 de abril al 2 de mayo de 2026. Además de los conciertos, la planeación incluirá concursos de acordeón en sus distintas categorías, canción inédita, piquería, desfiles, conversatorios y otras actividades culturales. Así, Valledupar se prepara para recibir a visitantes de distintas regiones del país para esta nueva versión del evento creado en 1968.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí