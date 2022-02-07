Simon Leviev, el ‘Estafador de Tinder’, fue detenido en Georgia. Esto se sabe

Según medios internacionales, el Ministerio del Interior georgiano confirmó que las fuerzas de seguridad detuvieron en las últimas horas en el aeropuerto de Batumi, a Simon Leviev, de 34 años, tras una notificación roja emitida por la Interpol que la describe como “una solicitud dirigida a las fuerzas y cuerpos de seguridad de todo el mundo para localizar y detener a una persona a la espera de su extradición, entrega o acción legal similar”.

Al parecer, este lunes el hombre intentaba cruzar la frontera en el mencionado aeropuerto, cuando fue detenido. En el 2011, también había sido acusado y detenido en Israel por robo, falsificación, fraude y cobro de cheques robados. En 2015 fue detenido en Finlandia por estafar a tres mujeres y en 2017 fue llevado a prisión. Tras ser liberado, volvió a Israel.

En 2019 el ‘Estafador de Tinder’ ya había sido deportado a Israel luego que Grecia identificara que se estaba valiendo de un pasaporte falso para entrar al país. En ese entonces, estuvo en la cárcel por fraude y falsificación, pero después de unos meses fue liberado por buena conducta. No obstante, actualmente enfrenta procesos legales pendientes por fraude en el Reino Unido, Noruega y los Países Bajos.

Guardaespaldas de 'El estafador de Tinder', demandó a Netflix Fotografía por: @simon_leviev_official

El hombre aprovechó su fama para incursionar en el mundo del entretenimiento. Se sabe que, tras el estreno del documental en el 2022, comenzó a cobrarle a sus sus seguidores hasta 146 libras por mensajes personalizados en la plataforma Cameo.

¿Quién es Simon Leviev, conocido como el ‘Estafador de Tinder’?

Su nombre verdadero es Shimon Hayat, nació en Israel y desde muy joven empezó a crear una identidad falsa para infiltrarse en círculos exclusivos. Durante años, se hizo pasar por Simon Leviev, el supuesto heredero de un magnate de los diamantes. Con esta fachada, seducía a mujeres en aplicaciones de citas como Tinder, mostrando una vida llena de lujos: jets privados, hoteles de cinco estrellas y fiestas exclusivas. Una vez que ganaba la confianza de sus víctimas, utilizaba historias como amenazas de supuestos enemigos o bloqueos financieros para convencerlas de que le prestaran grandes sumas de dinero. Al lograr su cometido, nunca se los devolvía.

De acuerdo con algunas estimaciones, Simon habría conseguido al menos unos 10 millones de dólares estafando a sus víctimas.