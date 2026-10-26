Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, habla de sus dos duelos: “Sobrepasa mis fuerzas”

El 2026 ha sido un tiempo bastante complejo para Sonia Restrepo, la pareja del fallecido cantante Yeison Jiménez y quien es la madre de sus tres hijos Camila, Thaliana y Santiago.

Restrepo, a quien Yeison conoció cuando iniciaba en el ambiente musical y con quien tuvo una relación hasta el día de su muerte, perdió a su padre, el señor José Sigifredo Restrepo la semana anterior, cuando él fue hallado sin vida en una zona rural del municipio de Pensilvania, Caldas, de donde es oriunda la familia Restrepo.

La inesperada noticia, ocurrida nueve meses después de haber enviudado, impactó nuevamente a Sonia y su familia. En su cuenta de Facebook, la joven viuda dejó un mensaje muy conmovedor donde no solo despide a su padre y le expresa cuánto lo va a extrañar, sino que se refiere a la pérdida de su esposo, el intérprete de ‘Aventurero’.

“Aún en medio de esta tormenta y del inmenso vacío que hoy siento, lo único que me sale del alma es doblar rodillas y decirle a Dios: ‘Gracias, Señor, porque en medio de esta prueba tan dura, me regalaste al mejor padre que pude haber tenido’”, comenzó escribiendo la joven contadora.

​”Papá, no sabes la falta que nos vas a hacer. ¡Cuánto te vamos a extrañar, mi viejo hermoso, mi cascarrabias preferido! Extrañaremos tus regaños con cariño, tus consejos directos, tu firmeza, esa forma tan única que tenías de cuidarnos a mis hermano y a mí, y de demostrarnos tu amor incondicional. Fuiste un hombre especial, intachable, un roble que siempre estuvo ahí para sostener a nuestra familia. Hoy te despido con el corazón ardiendo de dolor, pero también repleto de un orgullo infinito por ser tu hija”.

Luego Restrepo se refirió al vacío que siente por dos pérdidas. “Enfrentar la ausencia de mi Yeison y hoy tener que despedirte a ti, mi viejo amado, es una prueba que sobrepasa mis fuerzas. Me queda un vacío inmenso en el alma, pero me aferro con todas mis fuerzas al Señor”; expresó Sonia, quien luego dejó ver que ha hallado consuelo en lo espiritual.

“Él es mi único refugio, mi fortaleza cuando las piernas no nos dan para ponernos de pie. Sé que allá arriba, en la presencia de Dios, ya no hay dolor ni enfermedad, y me consuela saber que mi Yeison te recibió con los brazos abiertos para caminar juntos en la eternidad”.

Publicidad

Sonia Restrepo agradece a los seguidores de Yeison Jiménez



Enseguida agradeció las muestras de cariño de quienes le han extendido su solidaridad. “Hoy también quiero sacar un momento dentro de mi luto para darles las gracias a cada uno de ustedes. A cada amigo, familiar, conocido y a cada persona que se ha tomado un minuto para escribirme un mensaje de aliento, una palabra de consuelo o elevar una oración por mí y por mi familia: Dios les multiplique infinitamente tanta solidaridad.

​Y un agradecimiento muy especial a todos los seguidores de mi esposo Yeison, quienes no me han soltado la mano, quienes siguen aquí presentes abrazándome con su cariño y con su apoyo incondicional en este proceso tan desgarrador. Sus palabras han sido como un bálsamo para mi alma en estos días tan oscuros”.

Publicidad

Al final pidió que sigan haciendo plegarias por ella y su familia. “​Les pido con el alma que no nos dejen de incluir en sus oraciones a mi hermano, a mi familia y a mí. Necesitamos de la fuerza de Dios y del amor de todos ustedes para poder continuar. Descansa en paz, papi. Te amaré y te recordaré en cada segundo de vida que me quede”.

“Hoy ninguno de los dos está”, Sonia Restrepo sobre Yeison Jiménez y su padre

En un mensaje anterior, Sonia publicó una foto donde se ve a su padre y a Yeison Jiménez e instó a sus seguidores a amar sin reservas, a perdonar y no guardarse nada para después. Este fue el conmovedor escrito.

Publicidad

“Mirando esta imagen, se me detiene el corazón. Ver a dos de las personas que más he amado en este mundo, juntos, sonrientes, llenos de vida… y entender que hoy ninguno de los dos está a mi lado, es una lección de vida desgarradora.

​Hoy no les escribo solo desde mi luto, sino desde una verdad sangrante que me ha tocado aprender a la fuerza: la vida es un suspiro efímero. En un abrir y cerrar de ojos, la persona que hoy te abraza, mañana puede convertirse en un recuerdo. Hoy soy testigo firme de que el dolor del alma verdaderamente te puede matar en vida, pero también soy testigo de que Dios es la única fortaleza real, nuestro refugio indestructible ante las mayores tristezas y adversidades.

Publicidad

​Por eso hoy, con el alma partida pero con el corazón lleno de fe, quiero dejarles un mensaje desde lo más profundo de mi dolor: Perdonen hoy: No se lleven rencores ni odios a la cama. Mañana puede ser demasiado tarde para decir ‘lo siento’.

​Amen sin reservas: Acepten a sus seres queridos con sus virtudes y errores. Abracen fuerte a sus padres, a sus esposos, a sus hijos, a sus amigos. No escatimen en abrazos ni en besos. Disfruten cada segundo: Dejen a un lado las discusiones absurdas y el orgullo. La vida no nos promete un mañana.

Publicidad

​Pongan a Dios en el primer lugar: No se preocupen tanto por lo material o por lo que no pueden controlar. Asegúrense de que Dios ocupe el trono de sus corazones, porque cuando todo se derrumba alrededor, Él es la única roca que nos mantiene en pie.

​Si hoy tienes a tu padre al lado, llámalo. Si tienes a tu pareja, dile cuánto la amas. Si tienes a alguien con quien no te hablas, búscalo. No esperes a que sea una fotografía el único lugar donde puedas volver a verlos juntos.

Publicidad

​A mis dos ángeles en el cielo: sé que me cuidan y me sostienen desde la eternidad. Y a ustedes, gracias por acompañarme y sostenerme con sus oraciones en estos momentos tan difíciles”.

Aquí más noticias que son tendencia