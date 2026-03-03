Stephanie Cayo celebró cumpleaños con Alejandro Sanz. Así se vieron los novios

La pareja que parece consolidarse por estos días es la conformada por Stephanie Cayo y Alejandro Sanz, la actriz peruana y el cantante español comenzaron a ser vistos en la pasada celebración de San Valentín en Bogotá cuando él dio un par de recitales en Bogotá.

Luego, ella lo acompañó al concierto que él dio en Guayaquil, Ecuador, y se habla de momentos donde se tomaron la mano. Posteriormente, compartieron en el show que el ofreció en Perú.

Este fin de semana Sanz confirmó, de una manera muy digital, el romance con la actriz. Una captura de una videollamada entre ellos, donde se les ve sonrientes que él publicó junto a un mensaje que decía: “Hay lugares donde todo pesa menos y hasta uno se escucha mejor. Donde no hace falta mucho, pero todo se entiende. ¿También les pasa?”, texto que se convirtió para los cibernautas en toda una declaración de amor.

Así celebró Stephanie Cayo sus 38 años con Alejandro Sanz

Ahora es Stephanie que parece despejar cualquier duda que haya quedado de que en efecto, está dándose una oportunidad sentimental con el intérprete de ¿Corazón partío’.

La actriz que llega a sus 38 años este 8 de abril tuvo una celebración anticipada con amigos en su casa en Los Ángeles y uno de los presentes que la homenajeó fue justamente su novio, el cantante español.

La misma artista subió imágenes en un carrusel donde se ve junto a amigos departiendo en un ambiente campestre, y en un algunas de ellas es evidente que Sanz es su compañía.

En la primera instantánea en blanco y negro, Sanz es quien aparece en un primer plano recortado comiendo torta de cumpleaños mientras ella sonriente lo abraza por detrás.

En la segunda, la actriz sopla las velas del pastel y se ven los brazos de Sanz que evitan que las velas las apague el viento. La tercera instantánea, que es un un plano muy cerrado, deja ver la espalda de Stephanie siendo abrazada por los brazos de Sanz. Una siguiente imagen muestra a la actriz junto a una amiga, seguida de una de Sanz solo, donde parece estarse ocupando de un asador.

Las demás imágenes dan cuenta de que se trató de una tarde divertida con flores, postres y atuendos sencillos que le permitieron a la actriz pasar un rato agradable.

Entre las reacciones a la publicación, Sanz le escribió a su novia: “Feliz cumpleaños limeña” y acompañó este texto con un corazón rojo y un pastel de celebración.

De esta manera, el cumpleaños de la peruana parece ser la reconfirmación de un romance que la misma Stephanie va a procurar guardar y cuidar, evitando dar declaraciones públicas al respecto.

Los amores anteriores de Stephanie Cayo

La actriz y modelo peruana salió en el 2012 con Juancho Cardona, director audiovisual hermano del actor Manolo cardona. EL romance habría durado cerca de un año.

Luego salió con Chad Campbell, con quien se casó. La pareja terminó en el 2021. Su siguiente relación fue con con el actor y modelo español Maxi Iglesias.

A comienzos del 2025 salió con el actor mexicano Sebastián Zurita.

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