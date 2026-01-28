Tatiana Gordillo reveló la verdadera razón de su salida de Noticias Caracol ¿Para dónde va?

Tatiana Gordillo habló por primera vez, con detalle, sobre las razones que la llevaron a salir de ‘Noticias Caracol’, informativo en el que trabajó durante varios años y donde se consolidó como una de las periodistas más cercanas a la gente gracias a su trabajo en las calles de Bogotá.

La comunicadora, reconocida también como la ‘biciperiodista’, explicó que su decisión estuvo relacionada con la necesidad de abrirse a nuevos proyectos profesionales, sin desligarse del servicio a los ciudadanos.

¿En qué trabajará Tatiana Gordillo tras salir de ‘Noticias Caracol’?

A partir de ahora, la periodista retomará un vínculo laboral con la Alcaldía de Bogotá, entidad en la que ya había trabajado hace más de diez años, aunque esta vez desde un enfoque completamente diferente.

Según explicó en entrevista con ‘Pulzo’, se trata de una asesoría que le permitirá seguir cumpliendo una función que considera esencial: estar del lado de la gente y ayudar a canalizar sus necesidades ante el poder institucional.

Para Tatiana Gordillo, uno de los principales problemas es la distancia que sienten muchos ciudadanos frente a las entidades públicas. Por eso, su intención es convertirse en un puente entre ambas partes y facilitar que las personas puedan ser escuchadas. En ese proceso, aseguró que seguirá involucrándose activamente en la búsqueda de soluciones, algo que ha marcado su carrera periodística.

Sobre la forma en la que se desarrollará este nuevo rol, la comunicadora aclaró que aún está en fase de estructuración. No está definido si será visible como rostro público o si su trabajo se realizará desde detrás de cámaras, aunque dejó claro que su presencia estará garantizada en la atención y acompañamiento a los ciudadanos.

“Que si me van a ver o no en algún sitio, pues todavía no está muy claro eso. Vamos a estructurarlo y a desarrollarlo. Obviamente me gustaría, claro que sí, porque yo no quiero perder esa conexión que yo tengo con la gente. Eso es algo que siempre he tenido y que no quiero dejar de lado: ayudarle a la gente, ser ese canal entre las entidades y el ciudadano que a veces de verdad se ve muy lejano”, agregó en su charla con el mencionado medio.

El emprendimiento de Tatiana Gordillo

En paralelo a este trabajo como funcionaria pública, la antigua integrante de ‘Noticias Caracol’ pondrá en marcha un proyecto personal. Se trata de Sky Bike, un emprendimiento relacionado con la bicicleta, una de sus grandes pasiones.

De acuerdo con su explicación, la iniciativa girará en torno a experiencias que combinan ejercicio, entretenimiento y encuentro con las personas, bajo un concepto que ella misma define como “pedalear bajo las estrellas, más cerca al cielo”.

Aunque por ahora se mantiene como una sorpresa, Tatiana Gordillo adelantó que será una propuesta única en Bogotá, pensada para el esparcimiento, la actividad física y la interacción social, en la que ella misma estará presente recibiendo a los participantes.

