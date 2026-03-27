Taylor Lautner será padre: el actor de ‘Crepúsculo’ anunció que espera su primer hijo

Taylor Lautner confirmó que se convertirá en padre por primera vez. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales oficiales, donde publicó una serie de imágenes junto a su esposa, Taylor Dome, en las que revelan que están esperando su primer hijo.

El anuncio se conoció en la tarde de este jueves, 26 de marzo, cuando el actor de la saga ‘Crepúsculo’ difundió fotografías en las que se observa a la pareja posando con una ecografía, confirmando así el embarazo. La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes han acompañado su carrera desde su participación en el cine.

Así anunció Taylor Lautner que será padre por primera vez

En el mensaje que acompañó las imágenes, el estadounidense de 34 años escribió: “¿Qué es mejor que dos Taylor Lautners?”, una frase que hace referencia al hecho de que tanto él como su esposa comparten el mismo nombre tras su matrimonio. El texto fue replicado ampliamente en redes sociales y medios internacionales.

Hasta el momento, la pareja no ha entregado detalles adicionales sobre el embarazo, como el tiempo de gestación, el sexo del bebé o la fecha estimada de nacimiento. Tampoco han dado declaraciones en entrevistas o medios sobre esta nueva etapa, por lo que la información disponible proviene únicamente de la publicación realizada por el actor.

Taylor Lautner alcanzó reconocimiento internacional por su papel como Jacob Black en ‘The Twilight Saga’, una saga que se estrenó en 2008 y que lo consolidó como uno de los rostros juveniles más populares de la época. Tras ese periodo, el actor participó en distintos proyectos audiovisuales y, en los últimos años, ha mantenido un perfil más reservado en comparación con la exposición mediática que tuvo durante ese momento de su carrera.

En cuanto a su vida personal, el actor y Taylor Dome iniciaron su relación en 2018. Posteriormente, anunciaron su compromiso en 2021 y se casaron en noviembre de 2022 en una ceremonia privada. Desde entonces, han compartido de manera ocasional aspectos de su vida en pareja a través de redes sociales.

El anuncio del embarazo se convierte así en una de las pocas actualizaciones públicas recientes sobre la vida personal de Taylor Lautner, marcando un nuevo momento para él, quien ahora se prepara para asumir la paternidad por primera vez.

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