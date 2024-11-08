Tekashi es condenado a tres meses de prisión. Así reaccionó el ex de Yailin

Gelena Solano, de El Gordo y la Flaca, informó este viernes que, después de un juicio en la Corte Federal de Nueva York, Daniel Hernández, conocido artísticamente como Tekashi, fue condenado a tres meses de cárcel y 12 meses de supervisión, por faltar a los términos de su libertad condicional.

Este nuevo castigo es consecuencia de varias infracciones: en marzo, durante un allanamiento en su casa de Miami, se encontró cocaína y MDMA (éxtasis); además, en agosto, se declaró culpable de agredir a un hombre en un centro comercial de Florida, después de que este lo insultara por su colaboración previa con la justicia. Esta condena representa otro regreso a prisión para Tekashi, quien ya había sido liberado anticipadamente en 2020 tras colaborar con las autoridades en un caso contra la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods, lo que le valió una pena reducida en un principio.

El artista deberá entregarse ante las autoridades el próximo 5 de enero a las 2:00 p. m. en Brooklyin. “De vez en cuando, sus acciones sugieren que cree que las reglas ordinarias no se aplican a usted”, le dijo el juez.

Tekashi condenado a tres meses de prisión. Fotografía por: Instagram El Gordo y La Flaca

¿Qué dijo Tekashi por su condena?

Una de las primeras personas en reaccionar a la sentencia fue Natividad Pérez-Hernández, mamá del cantante. “Gracias por venir, les agradezco que estuvieron presentes con nosotros, mil gracias, estuve muy satisfecha con la sentencia de mi hijo y nos vemos pronto. Es justo porque Dios lo está guardando de algo malo”, dijo.

Por su parte, el ex de Yailin, la más viral, agregó: “Me siento bien. Serán tres meses para la bajada de peso. Fue justo”. Algunas personas especulaban que, supuestamente, serían nueve meses los que estaría el artista tras las rejas; sin embargo, fue menos y le permitieron pasar estas festividades junto a su familia.

“Es un chamaco que merece su oportunidad, es un muchacho que la niñez fue muy triste”, “una madre es lo más bello que una persona puede tener”, “fue una sentencia justa, que pase una feliz navidad con su familia y seguiremos orando por él”, “tres meses pasan rápido, Dios lo protege”, “Dios te bendiga”, son algunos de los comentarios que dejaron los internautas en la publicación de El Gordo y la Flaca.