Tiktoker colombiana fue detenida por ICE mientras transmitía en vivo. Esto se sabe

El caso de Tatiana Martínez, una joven colombiana que alcanzó notoriedad en redes sociales por sus transmisiones en TikTok, ha causado conmoción en Estados Unidos y en su país natal. La influenciadora fue detenida en Los Ángeles por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en un procedimiento que quedó registrado en video y que rápidamente se viralizó en distintas plataformas.

Las imágenes muestran el momento en el que los oficiales abren de manera abrupta la puerta del vehículo en el que se encontraba Martínez, la obligan a descender y la reducen en el suelo, mientras ella aseguraba que no se estaba resistiendo. En medio del forcejeo perdió el conocimiento, por lo que tuvo que ser atendida en el White Memorial Hospital antes de ser trasladada a un centro de detención migratoria.

¿Qué se sabe sobre el arresto de Tatiana Martínez?

La colombiana, de 23 años, se había hecho conocida en TikTok por compartir videos en los que advertía sobre operativos migratorios, además de dar consejos a comunidades hispanas en California. Su cuenta llegó a reunir entre 30.000 y 40.000 seguidores, lo que la convirtió en una voz de referencia para miles de migrantes.

Tatiana Martinez, a Tiktok influencer who's an illegal alien, was arrested in LA today by federal agents during a live stream.



She resisted arrest and was pulled screaming from her Tesla! She was taken by ambulance to a hospital before ending up in detention. Adios Amiga Cuz I… pic.twitter.com/66daNPxWur — Sovereignnews (@SovereignNews) August 16, 2025

El día de su captura, Tatiana Martínez transmitía en vivo cuando ICE ejecutó el procedimiento. Además de la transmisión, varios transeúntes grabaron el momento con sus celulares, multiplicando la difusión de las imágenes en cuestión de horas. Las críticas hacia los agentes no tardaron en aparecer, con usuarios de redes, activistas y defensores de migrantes señalando el uso desproporcionado de la fuerza y el carácter “ejemplarizante” de la detención.

En respuesta a la polémica, la agencia migratoria difundió un comunicado en el que sostuvo: “Leidy Tatiana Mafla-Martínez es una extranjera ilegal de origen colombiano que fue condenada por conducir bajo la influencia del alcohol en Los Ángeles. Martínez ingresó al país en 2022 y fue liberada por la administración Biden. Bajo el presidente Trump, si infringes la ley, enfrentarás las consecuencias”

La versión oficial, que hace énfasis en una condena por conducir en estado de embriaguez (DUI), busca justificar la detención y se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria bajo la actual administración. No obstante, organizaciones y ciudadanos consideran que, más allá de sus antecedentes, la forma en que se realizó el operativo vulneró sus derechos y fue un intento por acallar a una figura incómoda para las autoridades migratorias.

You bet we did, @Newsweek.



Leidy Tatiana Mafla-Martinez is a CRIMINAL ILLEGAL ALIEN from Colombia who was convicted for driving under the influence in Los Angeles. Martinez entered the country in 2022 and was RELEASED by the Biden administration.



Under President Trump and… pic.twitter.com/cl82yI8Ixx — Homeland Security (@DHSgov) August 18, 2025

Por ahora, se sabe que Tatiana Martínez se encuentra bajo custodia de ICE, aunque no se ha revelado el lugar exacto de su detención. En redes sociales, la presión continúa: sus seguidores piden respeto por su integridad y reclaman que se garanticen sus derechos básicos mientras se define su futuro migratorio en Estados Unidos.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí