Tom Holland reveló su diagnóstico de TDAH y dislexia. Así enfrenta estos desafíos

Tom Holland, reconocido mundialmente por dar vida a Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, sorprendió recientemente al hablar de su salud y compartir un aspecto poco conocido de su vida personal: fue diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y también con dislexia. La revelación la hizo durante una entrevista en la que reflexionó sobre cómo estas condiciones han influido en su creatividad y en la manera como enfrenta nuevos proyectos.

La inesperada confesión de Tom Holland

Holland explicó que, aunque el tema no siempre ha sido fácil, ha encontrado en el arte y en la actuación un espacio donde puede transformar esas diferencias en una ventaja. “Tengo TDAH y soy disléxico, y a veces cuando alguien me da un lienzo en blanco puede resultar algo intimidante… cualquier forma de juego o actividad creativa que te obliga a pensar fuera de la caja promueve una creatividad saludable”, expresó el intérprete en charla con IGN.

El actor, de 29 años, ya había hablado en el pasado sobre su dislexia. Fue diagnosticado a los siete años y sus padres decidieron inscribirlo en una escuela privada para que recibiera la atención adecuada y lograra desarrollar su aprendizaje en un entorno más inclusivo. Pese a las dificultades que enfrentó en la lectura y la escritura, encontró en el baile, el teatro y posteriormente en el cine una plataforma para expresar su talento.

“Cualquier forma en la que, como joven o como adulto, puedas interactuar con algo que te obligue a ser creativo y a pensar fuera de lo común, y a hacer cambios que estén o no en un manual de instrucciones, promueve una creatividad saludable. Y creo que cuanto más hagamos ese tipo de cosas, mejor”, agregó Tom Holland.

A pesar de estos desafíos, la carrera del actor no se ha visto frenada por estas particularidades. Antes de llegar a Hollywood, se formó en danza y teatro musical en Londres, y a los 12 años debutó en la obra Billy Elliot: The Musical. Más tarde, alcanzó fama internacional al ser elegido como el nuevo Peter Parker en 2015, un papel que consolidó su nombre en la industria del cine.

En los últimos años, Tom Holland ha trabajado en producciones como Uncharted (2022) y ha alternado su participación en grandes franquicias con proyectos más pequeños. Ahora, con esta declaración, pone sobre la mesa cómo ha convivido con el TDAH y la dislexia desde sus inicios y cómo estas condiciones han estado presentes durante su proceso artístico y personal.