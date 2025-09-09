Úrsula Corberó y Chino Darín serán papás. Así lo anunció Tokio de La Casa de papel

A la izquierda como Úrsula anunció su embarazo, a la derecha, junto al padre de su hijo, el actor argentino Chino Darín. Fotografía por: Instagram

Úrsula Coberó, quien también protagonizó ‘El cuerpo en llamas’, anunció que tendrá su primer hijo con el también artista Chino, hijo del actor Ricardo Darin.

La actriz española Úrsula Corberó comenzó su romance con el actor argentino Chino Darín en 2015, cuando coincidieron en la grabación de La Embajada.

La pareja, que comenzó a ser foco de interés cuando ella saltó a la popularidad mundial en el rol de Tokio en ‘La casa de papel’ hacia el 2017, la primera serie en español en lograr ser la más vista del streaming Netflix, continuó su relación un tanto a distancia. Ella rodaba en España y él, en Argentina.

Úrsula Corberó y Chino tendrán su primer hijo tras una década juntos

Han pasados muchas series, premios y películas para los dos y diez años después, ella acaba de hacer un inesperado anuncio: serán padres.

En la publicación, dirigida a sus casi 20 millones de seguidores en Instagram, la actriz de 36 años, nacida en Barcelona, escribió: “esto no es IA” , etiquetó al futuro nuevo padre y la acompañó de una sensual instantánea donde luce un vestido blanco y corto que deja ver su barriguita. La foto, en la que la actriz posa de rodillas, fue tomada sobre un sofá blanco y se evidencia de fondo un enorme ventanal.

Úrsula y Chino siguen enfocados en sus carreras, ella mayoritariamente en España y Estados Unidos y él en Argentina, donde también es director y presentador, comparten en una fabulosa casa que tienen en Barcelona, calculada en unos 400 mil euros.

¿Cuándo nacerá el hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín?

Úrsula logró dar el salto a la producción norteamericana y británica tras las temporadas de ‘La Casa de papel’. Estuvo en la serie británica ‘Snatch’ en el 2017 y con la película ‘Shake Eyes’ en el 2021.

De momento, no se sabe cuando nacerá la criatura ni su sexo. Los cibernautas especulan con que la actriz estaría ya en el primer trimestre de gestación; de ser así, el pequeño llegaría al mundo entre enero y febrero del 2026.

Por su parte, celebridades como Pedro Alonso Ochoro, quien encarnó a Berlín en ‘La Casa de papel’, Georgina, esposa de Cristiano, y Stefi Roitman, esposa de Ricky Montaner; Blanca Suárez y Esther Acebo, entre otras expresaron sus felicitaciones por el nuevo integrante de la fmailia en camino.

