Vadhir Derbez: Demandan de nuevo al hijo de Eugenio Derbez por supuesto abuso

En este caso, el despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano confirmó que una segunda mujer presentó una denuncia por el presunto delito de violación; sin embargo, todavía no hay claridad de si se trata del mismo caso de principio de año o sería otra víctima.

Las acusaciones contra el actor Vadhir Derbez, participante de la novela colombiana “Yo no soy Mendoza” datan del 2 de abril de 2026, presentadas ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México, aunque no se hizo pública hasta mayo. En ese caso, la denunciante fue una modelo estadounidense de 19 años, que en su testimonio compartió que el abuso tuvo lugar durante el último día de filmación de un video musical en una locación de la alcaldía Coyoacán, donde presuntamente el actor la condujo hacia un camerino y realizó acercamientos físicos sin su consentimiento.

Tras conocerse la acusación, Vadhir Derbez y su equipo legal respondieron con una contradenuncia, alegando que todo se trataba de un intento de extorsión, pues antes de que ellos conocieran que estaban siendo demandados, les empezaron a llegar mensajes de texto con fotos de los supuestos archivos de la investigación en su contra. El actor ha rechazado categóricamente los señalamientos y mantiene que las acusaciones son falsas.

Ahora bien, la nueva denuncia, confirmada por el despacho Vega Mac Gregor Arellano el 4 de noviembre, se presenta como un proceso independiente del caso anterior, aunque los detalles específicos aún no han sido revelados públicamente. El equipo legal de la presunta víctima canceló una conferencia de prensa programada para el 5 de noviembre, ya que la Fiscalía General de la República atendió la solicitud antes de que se realizara el evento. Por lo cual no se tienen detalles de quién es la víctima ni de cuáles fueron las circunstancias en las que se habría dado este acceso carnal.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió un comunicado el 6 de noviembre para aclarar el estatus jurídico y el avance de las investigaciones abiertas en contra de Vadhir Derbez, confirmando que existe una investigación por un incidente ocurrido a inicios de 2026 en el estado de Coyoacán.

Hijo de Eugenio Derbez se libra de orden de aprehensión mediante amparo

También se supo que se emitió una orden de aprehensión en contra de Vadhir Derbez; sin embargo, debido al uso del recurso jurídico de “juicio de amparo promovido”, esta orden quedó "sin efectos". De igual manera, mediante la tarjeta informativa emitida por la fiscalía se supieron detalles de cómo sigue el caso: “La investigación ha permitido reunir datos de prueba suficientes para judicializar el caso y continúa avanzando conforme a derecho”.

Adicionalmente, explicaron que debido a que la orden de aprehensión dejó de ser válida, Vadhir enfrentará “el procedimiento penal en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido”.

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