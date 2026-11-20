En abril pasado los medios mexicanos registraron que el actor de ese país Vadhir Derbez, hijo del también artista Eugenio Derbez, había sido acusado de presunta agresión sexual por una joven estadounidense de 19 años que participó en la grabación de un videoclip. Todo habría ocurrido en una locación en Coyoacán, Ciudad de México.

El actor, que estuvo en Colombia grabando la novela de Sony ‘Yo no soy Mendoza’ que posteriormente fue ubicada en Netflix, desmintió las acusaciones y habló de irregularidades dentro del proceso.

Trascendió además que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión, pero el actor tramitó un amparo que la dejó sin efectos de forma provisional. La fiscalía también habría reportado intentos fallidos para notificarlo personalmente en distintos domicilios, sin éxito.

Adicionalmente, esta semana los medios aztecas se refirieron a una nueva demanda contra el actor, esta habría ocurrido en medio de un crucero. Algunos aseguraron que supuesta agresión sexual habría sido contra una menor de edad.

Vadhir Derbez rompe el silencio

Ante la gravedad de los señalamientos, Derbez rompió el silencio en entrevista con al periodista Ciro Gómez Leyva, de ‘Por la mañana’, y sostuvo que desconoce la nuevadenuncia.

“¿Qué te digo? Me da mucha tristeza y mucho coraje”, confesó el hijo de Eugenio Derbez. “Sí, sí lo estoy (muy afectado), la verdad, sí lo estoy para qué te digo que no”.

En la charla habló de la falta de responsabilidad en la información que se ha dado sobre él, “han hecho y deshecho con mi nombre con tal de tener titulares”.

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“Se me hace gravísimo que si ahorita alguien levanta la mano y dice: ‘Oye, yo me enteré que Vadhir tenía a alguien encerrado en un sótano’, entonces ya todos los medios por todo México e internacional dicen que yo ‘secuestrador’ y que yo tengo gente”, expresó.

El actor adicionalmente usó su cuenta de Instagram para publicar un video donde hace un pronunciamiento oficial sobre su situación. Para que no se quedara nada de lo que quería expresar pendiente, optó por leer un texto.

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"Estoy tranquilo", Vadhir Derbez sobre su situación

"Queridos todos: Es momento que lo escuchen con mis palabras. Estoy tranquilo, actuando responsablemente, y dejando que el proceso legal siga su curso.

Mi silencio es por prudencia y respeto al proceso, confiando en mi inocencia y la justicia. ¡Gracias por su apoyo y entendimiento!”, escribió en el caption del material publicado.

Dentro de las declaraciones, el actor indicó: “todo esto lo han utilizado para hacer un circo mediático en el que de manera irresponsable tanto medios de comunicación como periodistas de espectáculos e influencers han difundido señalamientos, me han acusado y han dado un veredicto público como si ya existiera una sentencia afectando mi nombre, mi carrera, mi futuro y también a mi familia. Se ha dicho que me estoy escondiendo. No es así, por eso estoy dando la cara. Me han buscado en un país donde no vivo y en domicilios donde no resido” comenzó diciendo el también cantante.

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El actor mencionó además que no había querido hablar por consejo de sus abogados y agregó: “Mi silencio no significa que acepte lo que se está diciendo de mí. Como lo había señalado en abril he sido víctima de un intento de extorsión”, mencionó.

“La gente en redes opina creyendo que defiende una víctima”, dijo enfatizando en que las personas no saben que se trata de alguien que es parte de una red.

Luego aseguró que ha habido una narrativa en su contra sin tener en cuenta el proceso, por ello hizo un llamado a medios a no acusarlo y mencionó que en ningún momento solicita que dejen de informar sino que lo hagan de manera responsable. Agradeció a quienes se han manifestado apoyándolo.

A continuación el video que el actor publicó

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