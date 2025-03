Valentina Lizcano se sometió a dolorosa cirugía: “De esta me voy a recuperar”

Valentina Lizcano es una actriz que goza de popularidad entre el público desde que sus primeros pasos en la televisión, teniendo en cuenta que su debut en la pantalla chica fue como parte de Protagonistas de novela (2004), un reality show que buscaba nuevos talentos.

Su dedicación y pasión por la actuación y por el deporte, así como su vida personal, han convertido a la también figura de redes sociales en un referente para sus millones de seguidores.

Sin embargo, en días recientes Valentina Lizcano se vio obligada a enfrentar un nuevo y complejo desafío: una cirugía cuya recuperación es bastante dolorosa.

¿Qué le pasó a Valentina Lizcano?

De acuerdo con lo expuesto por la caleña de 40 años, su obligado ingreso al quirófano, el pasado 19 de marzo, fue por cuenta de un osteofito, conocido también como espolón óseo.

Esta condición, que le estaba causando molestias y dolor, afectaba su calidad de vida y su capacidad para desempeñar sus actividades diarias. Razón por la que, decidida a mejorar su bienestar, se sometió a una cirugía cuya recuperación le genera bastante dolor.

“No pasa nada, no se asusten. Son lágrimas para calmar el dolor y la tensión. Ayer en la noche me operaron el dedo del pie, ¡y qué dolor tan $%&@! Perdón, pero es que es muchísimo dolor. Hoy estoy aquí temprano en revisión y ya me quitaron el vendaje, pero me está doliendo mucho”, explicó Valentina Lizcano al mostrarse llorando en una de sus historias de Instagram.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

“De esta me voy a recuperar, como de todas. Será un posoperatorio de unos 10 días, aproximadamente”, concluyó la vallecaucana, a quien el público recuerda también por producciones como Aquí no hay quien viva (2008), El secretario (2011), Dulce amor (2015) y La reina del flow (2018).

¿Qué es un osteofito o espolón óseo?, condición que padecía Valentina Lizcano

Se trata de una pequeña proyección ósea que se forma a lo largo de los bordes de los huesos, generalmente en las articulaciones. Estas formaciones pueden ser el resultado del desgaste natural de las articulaciones con el tiempo, o pueden desarrollarse debido a condiciones como la osteoartritis.

En el caso de Valentina Lizcano, el espolón óseo se había convertido en una fuente constante de dolor, lo que la llevó a optar por la intervención quirúrgica.

La cirugía para remover un osteofito implica la eliminación de estas proyecciones óseas para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de la articulación afectada. Este tipo de procedimiento es relativamente común y suele realizarse de manera ambulatoria, permitiendo a la mayoría de los pacientes regresar a sus hogares el mismo día de la intervención.