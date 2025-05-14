Valeria Márquez: giro en el caso de la influenciadora causa conmoción en redes

El asesinato de Valeria Márquez volvió a ser tema de conversación en redes y medios, luego de que surgiera una nueva versión que apunta a un familiar cercano como posible responsable intelectual.

El caso, que ya había generado indignación desde mayo por la crudeza del ataque y porque quedó registrado en una transmisión en vivo, recobró fuerza esta semana tras las declaraciones difundidas por el periodista argentino Javier Ceriani.

Lo más reciente en el caso de Valeria Márquez

La influenciadora de 23 años fue asesinada el 13 de mayo dentro de su propio salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, en Zapopan, Jalisco, mientras hablaba con sus seguidores en TikTok. Seis meses después, la historia tomó un vuelco inesperado: una allegada a la familia paterna señaló que Armando López, tío de la joven y socio en algunos de sus negocios, habría tenido un papel determinante en lo ocurrido.

Según el relato divulgado por Ceriani, la testigo aseguró que la familia comenzó a sospechar por comportamientos inusuales de López en los días previos y posteriores al ataque. Uno de los detalles que más llamó la atención fue que él no se encontraba en el negocio al momento del crimen, a pesar de que solía estar permanecer allí junto a la expareja de su sobrina. También se mencionó que salió del país apenas dos días después, lo que para el entorno de Valeria Márquez habría sido una señal de alerta.

La hipótesis que circula sugiere que detrás del asesinato podría haber disputas económicas relacionadas con el manejo del salón y otras propiedades.

Esta versión también recupera un momento que muchos seguidores recordaron cuando se empezó a hablar del presunto móvil: durante la transmisión del 13 de mayo, Valeria Márquez comentó que alguien había llegado a buscarla sin mostrar el rostro y lanzó una frase que hoy toma un matiz distinto: insinuó con humor nervioso que tal vez “querían levantarla”. Minutos después, el atacante entró al local y disparó frente a la cámara que seguía encendida.

🇲🇽La 'influencer' y 'tiktoker' Valeria Márquez de 23 años, fue asesinada por un gatillero que conducía una motocicleta mientras la mujer transmitía en vivo desde un salón de belleza en Jalisco, México.



Minutos antes de su muerte, la víctima mencionó esto.#viralvideo pic.twitter.com/yYWFR6SVQ5 — Pedro René González h (@peregonba) May 14, 2025

Los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar. Muchos expresaron sorpresa por el giro del caso, mientras otros cuestionaron que la Fiscalía de Jalisco no haya dado declaraciones públicas sobre esta nueva línea. En plataformas como TikTok y X, el nombre de la joven volvió a ser tendencia, impulsado por la indignación alrededor de la posibilidad de que un familiar haya estado involucrado.

Hasta ahora, las autoridades mantienen el caso bajo investigación con protocolo de feminicidio y no han confirmado ninguna de las versiones que circulan. Ceriani, sin embargo, insiste en que varias personas cercanas a la familia aún no han rendido testimonio formal. En tanto, los seguidores de Valeria piden claridad y justicia, mientras el caso continúa avanzando entre sospechas, filtraciones y un creciente escrutinio público.