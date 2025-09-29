Vanessa Pulgarín preocupó al reaparecer en silla de ruedas tras su paso por Miss Universe

La reciente aparición de Vanessa Pulgarín movilizándose en una silla de ruedas generó inquietud entre sus seguidores, quienes venían siguiendo de cerca su participación en Miss Universe y los compromisos que asumió tras representar al país en el certamen internacional.

¿Qué le pasó a Vanessa Pulgarín?

La modelo, que viajó a Tailandia como Miss Universe Colombia 2025 luego de obtener el título nacional, estaba cumpliendo con una agenda exigente que se extendió incluso después de la final del concurso. Tras cerrar las actividades oficiales, optó por permanecer algunos días fuera del país para descansar y atender asuntos personales antes de regresar a Medellín.

Sin embargo, la preocupación estalló cuando, a través de sus redes sociales, Vanessa Pulgarín compartió imágenes desde un centro médico. En una de ellas se le veía en silla de ruedas, mientras en otra mostraba exámenes de columna que hicieron pensar que atravesaba un episodio de salud más complicado de lo normal. Según contó, el malestar comenzó con un dolor intenso que se agravó rápidamente y la obligó a acudir de urgencia a un hospital para ser evaluada por especialistas.

La también comunicadora social explicó que el dolor la tomó por sorpresa y que tuvo que asistir varias veces a urgencias en un corto periodo. Los médicos realizaron distintas pruebas, incluidas radiografías, para descartar lesiones de cuidado y determinar la causa de la molestia. Aunque no entregó detalles específicos del diagnóstico, sí aseguró que se trataba de una situación manejable y que ya estaba recibiendo el tratamiento indicado.

Estas fueron las publicaciones de Vanessa Pulgarín que alertaron sobre su salud. Fotografía por: Captura de pantalla

En medio de la preocupación, Vanessa Pulgarín envió un mensaje de tranquilidad a quienes reaccionaron de inmediato al ver sus publicaciones. En su pronunciamiento, aclaró que la fotografía en silla de ruedas correspondía a días previos y que, pese a la intensidad del dolor inicial, su estado había mejorado con rapidez. También señaló que, tras los exámenes, pudo moverse con mayor facilidad y seguir las recomendaciones médicas sin mayores complicaciones.

La reina de belleza también aprovechó para agradecer las muestras de apoyo y el acompañamiento de sus seguidores, quienes le han enviado mensajes de apoyo por medio de redes sociales.

De acuerdo con lo compartido en sus redes sociales, Vanessa Pulgarín tiene previsto regresar a Medellín en las próximas horas, ya recuperada del episodio que la llevó a buscar atención médica. También indicó que ofrecerá más detalles cuando se encuentre completamente restablecida, mientras continúa bajo observación para asegurar que el dolor no vuelva a presentarse.