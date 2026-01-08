Verónica Orozco, de ‘Simplemente Alicia’, compartió fotos con su nueva pareja ¿Quién es?

Verónica Orozco es una de las actrices con mayor reconocimiento en Colombia, entre otras razones, por una trayectoria que abarca más de tres décadas y decenas de producciones para cine y televisión. Simplemente Alicia, disponible en Netflix, es uno de sus trabajos más recientes.

Sin embargo, más allá de su trabajo en la pantalla, la bogotana de 46 años volvió a ser tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación por asuntos relacionados con su vida personal.

Y es que, tras el fin de la relación con Juan Sebastián Restrepo, padre de su hija Violeta, Verónica Orozco se dio una nueva oportunidad en el amor, una noticia que ella misma decidió compartir con sus seguidores en redes sociales.

¿Quién es el novio de Verónica Orozco?

A través de su cuenta de Instagram, la también cantante se ha mostrado muy activa con fotos y videos de sus recientes vacaciones por Chile y Bolivia, donde ha compartido imágenes desde desiertos hasta salares. No obstante, lo que más llamó la atención de sus seguidores es que no ha hecho este viaje sola, sino en compañía de un hombre con quien se ha mostrado especialmente cercana.

Se trata de Tiago Freire, un brasileño con quien Verónica Orozco ha posado tomada de la mano y en actitudes cariñosas. Incluso, fue la propia actriz quien lo etiquetó en la publicación, dejando al descubierto la identidad de su nueva pareja.

Estas fueron algunas de las publicaciones que Verónica Orozco compartió en pareja durante sus más recientes vacaciones. Fotografía por: Instagram @laveronicaorozco

“Los caminos de la vida... Me había demorado, pero quiero desearles un año lleno de felicidad, tranquilidad y mucho amor. Que todas las buenas palabras y deseos que me dejan por aquí vuelvan a ustedes multiplicados”, escribió como descripción en uno de los posteos.

¿Por qué Verónica Orozco terminó con su antigua pareja?

A pesar de confirmar públicamente la separación con Juan Sebastián Restrepo, Orozco se ha mantenido hermética con los motivos que los llevaron a tomar esta decisión. Aun así, ha dejado en claro que llevan una relación cordial y amistosa por su hija Violeta.

“Cuando estaba en pareja, con el papá de mi hija, pensé que iba a ser para siempre. Y es que uno se junta pensando que es para siempre. Por lo menos yo nunca he estado en una relación en la que diga: ‘Bueno, vamos a ver cómo nos va’ o ‘en un tiempo ya vemos qué pasa’. No, eso no”, comentó Verónica Orozco en charla con Eva Rey a mediados de 2024, cuando dio a conocer la noticia.

