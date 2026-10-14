Vico C fue sometido a cirugía de urgencia en Colombia: permanece hospitalizado

El nombre de Vico C volvió a ocupar titulares este martes, luego de que se conociera una actualización sobre su estado de salud. El rapero puertorriqueño, una de las figuras pioneras de la música urbana en español, permanece en Colombia mientras avanza en un proceso médico que obligó a poner en pausa sus compromisos artísticos.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, que han estado pendientes de las publicaciones de su entorno y de la información divulgada por su equipo de trabajo.

¿Qué le pasó a Vico C?

El neoyorquino de 55 años fue sometido a una cirugía de columna cervical el pasado 7 de octubre en el Hospital San Vicente de Paúl, Centro de Especialistas, ubicado en Rionegro, Antioquia. De acuerdo con la información difundida por su equipo, la intervención fue necesaria luego de que le diagnosticaran una compresión de la médula espinal a nivel cervical, una condición que comprometía varios segmentos de la columna vertebral.

El procedimiento estuvo a cargo del equipo neuroquirúrgico dirigido por el especialista Rubén de Jesús Ramírez. La operación consistió en una descompresión del canal cervical y una artrodesis de los niveles vertebrales C2 a C7. Con la intervención, los médicos buscaron liberar las estructuras nerviosas afectadas, corregir la deformidad y dar estabilidad a esa parte de la columna.

Según explicó el neurocirujano, la cirugía se desarrolló conforme a lo previsto y no presentó complicaciones. El equipo médico informó que logró liberar la médula espinal de la compresión y preservar las funciones motoras y sensitivas del cantante. Ramírez señaló, además, que el artista se encuentra en buenas condiciones clínicas, con un estado neurológico favorable y un pronóstico positivo.

Tras conocerse el resultado del procedimiento, Vico C compartió un mensaje de agradecimiento dirigido a Dios, a los profesionales que estuvieron a cargo de su atención, a su familia y a las personas pendientes de su situación. El músico reconoció que ahora debe concentrarse en su recuperación, tener paciencia y cumplir las indicaciones de los especialistas.

“Estoy profundamente agradecido con Dios por permitirme superar esta operación y con el extraordinario equipo médico que estuvo a cargo de mi salud. También agradezco a mi familia y a todas las personas que han estado pendientes de mí”, expresó el artista en el comunicado. En el mismo mensaje, anticipó su intención de regresar con energía a sus actividades el próximo año: “En el 2027 venimos con fuerza”.

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El proceso de recuperación, según las recomendaciones médicas divulgadas, podría extenderse aproximadamente tres meses. Durante ese periodo, el intérprete deberá continuar bajo seguimiento profesional y avanzar en la rehabilitación antes de retomar sus compromisos. Su agenda artística queda suspendida hasta 2027, cuando espera volver una vez haya completado esta etapa y cuente con la autorización correspondiente.

Vico C, cuyo nombre real es Luis Armando Lozada Cruz, es conocido como “El filósofo del rap” y suma cerca de cuatro décadas de trayectoria. Su trabajo fue clave para abrir espacio al rap y al hip hop en español, con canciones que combinaron relatos personales, reflexión y crítica social. Entre los temas asociados a su repertorio figuran ‘Me acuerdo’, ‘Viernes 13’, ‘5 de septiembre’, ‘Lo grande que es perdonar’, ‘La recta final’, ‘Quieren’, entre otros éxitos.

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