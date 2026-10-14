Vinicius Junior y Virginia Fonseca ya no se casan. La modelo contó que terminaron

El jugador brasileño que juega como delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, vuelve a ser noticia, pero no necesariamente por su desempeño en la Champions, sino por las actualizaciones más recientes de su estado de sentimental, tras los anuncios que se emitieron desde la oficina de representantes de Virginia Fonseca, su prometida.

La influencer y modelo brasileña, de 27 años, confirmó en un comunicado desde su oficina de prensa que los planes de compromiso que tenía con el jugador quedaron cancelados apenas un mes después de anunciar su compromiso por medio de redes sociales.

Según el boletín difundido por los representantes de Fonseca, la ruptura se produjo de manera amistosa y sin escándalos. “Virginia Fonseca y Vini Jr. ya no están juntos. No hubo ningún conflicto ni pelea, simplemente entendieron que no debían continuar como pareja”, señala el mensaje que habría sido enviado inicialmente a CNN Brasil, según consignó Hola.

La ruptura llegó apenas semanas después de que la pareja intercambiara anillos de compromiso en septiembre de 2026, cuando celebraban su primer aniversario de novios. En ese momento, Vinicius y Virginia habían compartido imágenes en redes sociales, generando expectativas sobre una posible boda en los próximos meses.

La historia del deportista y la generadora de contenido no ha ido viento de popa, sino que ha estado marcada por rupturas. Junior y Fonseca formalizaron su relación en octubre de 2025, cuando el futbolista la sorprendió con una declaración de amor en Mónaco, rodeada de flores y peluches. En mayo de 2026, la pareja anunció una primera ruptura después de que circularan mensajes comprometedores del futbolista con una modelo. Tras esa separación, se reconciliaron en julio de 2026, cuando fueron vistos juntos en un yate en el Mediterráneo. El regreso parecía consolidarse con el compromiso anunciado en septiembre, pero apenas un mes después, la dupla romántica decidió terminar definitivamente.

Según medios brasileños, la ruptura habría ocurrido el domingo 11 de octubre, después de una fuerte discusión el viernes 9 de octubre en Madrid. Aunque los representantes de Fonseca insisten en que no hubo pelea ni conflicto, algunas versiones apuntan a que el romance llegó a su fin tras un desencuentro que habría marcado el punto de quiebre.

Luego de la noticia, ambos dejaron de seguirse en Instagram. Hasta el momento, ni Virginia Fonseca ni Vinicius Junior han eliminado sus posts juntos. Entre ellos, se destaca el mensaje que el futbolista le dedicó en Instagram, el pasado 6 de abril, cuando ella cumplió años: "Feliz cumpleaños, mi amor. Que sea un día hermoso y bendecido. Te mereces las mejores cosas de este mundo. Sobre todo la salud, para que cuides a tus hijos, a tu familia, a tu compañía, y a Vini verdad, de la mejor manera que solo tú sabes hacer. Éxito, sabiduría y felicidad para que sigas conquistando el mundo.



Sigue siendo esta persona única: una madre maravillosa, una empresaria de alto nivel, y una mujer que no se contiene para hacer felices a todos a su alrededor. Muchas gracias por la compañía, por los momentos y por las risas. Es tan bueno tenerte cerca. Nunca pierdas tu esencia”, escribió el jugador.

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¿Virginia Fonseca volvió con su ex?

Ahora bien, se especula una posible reconciliación de la influencer con su exesposo, el cantante Zé Felipe, quien es el padre de los tres hijos de la influencer, pues, tras la discusión en Madrid, se vio a Fonseca tomando un avión a Miami junto a sus hijos, de 5, 4 y 2 años, y recientemente ha compartido fotografías disfrutando de las playas de la Florida. Los rumores se acrecentaron, pues una amiga en común de la expareja publicó un vídeo en el que se les veía entre risas cómplices disfrutando tranquilamente de un día en el mar.

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