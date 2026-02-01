Viuda de Martín Elías envió sentido mensaje a esposa de Yeison Jiménez: “Volverá a soñar”

Han pasado ya varios días desde el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana. Aunque el impacto inicial de la noticia sacudió al país entero, con el paso del tiempo siguen apareciendo reacciones que dan cuenta del vacío que dejó el artista en su entorno más cercano.

En horas recientes, por ejemplo, llamó la atención un mensaje que compartió Dayana Jaimes, viuda del cantante vallenato Martín Elías, dirigido a Sonia Restrepo, esposa de Yeison. El pronunciamiento no pasó desapercibido, pues proviene de alguien que vivió una experiencia similar y que conoce de primera mano lo que implica enfrentar una pérdida repentina y profundamente dolorosa.

¿Qué dijo Dayana Jaimes a Sonia Restrepo?

A través de sus palabras, Dayana Jaimes se dirigió directamente a Sonia Restrepo para expresarle apoyo, comprensión y esperanza en medio del duelo. En su mensaje, destacó el amor que ella y Yeison compartieron, así como la importancia de los recuerdos construidos juntos y del legado que el cantante dejó tanto en su familia como en quienes siguieron su carrera.

“Sonia guarda los más hermosos recuerdos al lado de Yeison, QEPD. Junto a él logró cumplir muchos sueños, y sé que este dolor que hoy siente, esta ausencia tan profunda, más adelante se transformará en un amor lleno de agradecimiento”, escribió Jaimes, en un mensaje que rápidamente generó reacciones entre seguidores de ambos artistas.

La viuda de Martín Elías también hizo énfasis en el proceso que ahora enfrenta Sonia Restrepo como madre y como mujer, resaltando la fortaleza que requerirá reconstruir su vida junto a sus hijos. “Hoy le corresponde construir su vida nuevamente, no solo por ella, sino también por sus tres hijos, frutos de ese gran amor”, agregó.

En su reflexión, Dayana Jaimes fue más allá del presente y habló del tiempo como un elemento clave en el proceso de sanación. “Siempre pienso en ella y sé que todo lo que hoy está viviendo pasará; volverá a soñar y volverá a reír”, señaló, dejando un mensaje de aliento que conectó con muchas personas que han atravesado pérdidas similares.

Finalmente, Jaimes resaltó la huella que Yeison Jiménez dejó en vida, no solo en su carrera artística, sino en el orgullo que, según sus palabras, siempre acompañará a su familia. “Siempre vivirá orgullosa de esa huella que él dejó aquí en la tierra”, concluyó.

Esta fue la publicación que Dayana Jaimes dedicó a Sonia Restrepo. Fotografía por: captura de pantalla

