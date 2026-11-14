Viuda de Patrick Stewart rompió el silencio dos semanas después de la muerte del actor

Patrick Stewart, uno de los actores británicos más reconocidos de su generación, dejó una huella en la televisión y el cine con personajes como el capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek‘ y el profesor Charles Xavier en la saga ‘X-Men‘. Su trayectoria artística se extendió durante varias décadas y lo convirtió en una figura admirada por millones de espectadores alrededor del mundo.

El intérprete falleció el pasado 28 de octubre de 2026, a los 86 años, en su residencia de Los Ángeles, California. La noticia fue confirmada por su representante, quien informó que el actor atravesó un proceso relacionado con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

Dos semanas después de su partida, Sunny Ozell, esposa de Patrick Stewart, se pronunció públicamente por primera vez sobre su muerte. A través de una publicación en Instagram, la cantante compartió una fotografía junto al actor y escribió un mensaje en el que recordó la relación que construyeron durante casi dos décadas, así como los últimos días que compartieron juntos.

El mensaje con el que la esposa de Patrick Stewart rompió el silencio

"Hoy se cumplen dos semanas desde que Patrick falleció, y el dolor continúa llegando en oleadas. Pero también he estado experimentando una gratitud profunda e intensa", expresó Sunny al inicio de su publicación.

La mujer reconoció que atraviesa un momento difícil tras la muerte de su esposo, aunque destacó que ambos tuvieron la oportunidad de expresar lo que sentían y de construir una relación en la que se acompañaron mutuamente. En ese sentido, compartió una de las reflexiones más personales de su mensaje:

"No dejamos nada sin decir. Él sabía que lo amaba y yo sé que él me amaba. Patrick y yo realmente nos vimos el uno al otro, de una manera auténtica, y potenciamos nuestras mejores cualidades", Sunny Ozell.

La esposa de Patrick Stewart también recordó que compartieron casi 20 años juntos, durante los cuales acumularon experiencias y momentos que marcaron sus vidas. La cantante destacó que su relación estuvo caracterizada por el reconocimiento mutuo y por la manera en que ambos contribuyeron a sacar lo mejor del otro.

"Compartimos casi dos décadas juntos y llenamos esos años de muchísima vida", escribió la viuda del actor.

Publicidad

En su mensaje, Sunny Ozell también hizo referencia a las numerosas muestras de solidaridad que recibió después de conocerse la muerte del intérprete. Aunque reconoció que no le sorprendió el cariño que el público sentía por Stewart, aseguró que la cantidad de mensajes y condolencias la conmovió profundamente.

"Me ha abrumado la respuesta del público ante la muerte de Patrick. Aunque no me sorprende en absoluto que haya tocado a tantas personas, me conmueve sinceramente esta muestra de tristeza y dolor. Gracias a todos por sus condolencias, significan muchísimo para mí".

Finalmente, Sunny Ozell concluyó su publicación con una reflexión sobre la huella que dejó su esposo en su vida y cómo su relación la transformó para siempre: "Mi corazón tuvo que crecer para contener todo el amor que sentía por Patrick, y él me cambió para mejor, para siempre".

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí