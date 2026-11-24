Carolina Corzo atraviesa un momento complicado meses después de la muerte de Jefferson Osorio, quien perdió la vida junto al cantante de música popular en un accidente aéreo. La mujer contó que, además de enfrentar la ausencia de su esposo, ha tenido que lidiar con una situación que le ha generado preocupación y temor.

En una entrevista con el programa ‘La Red‘, de Caracol Televisión, la mujer rompió el silencio sobre lo que ocurre en su vida después de la tragedia. Aunque inicialmente tuvo que asumir asuntos que quedaron pendientes tras el fallecimiento de Jefferson, una situación particular terminó por llevarla a buscar ayuda de las autoridades.

¿Qué le pasa a Carolina, viuda del mánager de Yeison Jiménez?

Carolina recordó que Jefferson murió apenas tres días antes del cumpleaños de su hijo. De hecho, el mánager alcanzó a acompañarlos en los preparativos de la celebración: estuvo con ellos para comprar los elementos necesarios y separar el pastel. Por eso, esa fecha tendrá un significado especialmente doloroso para la familia, pues cada año coincidirá el recuerdo de su fallecimiento con el cumpleaños del pequeño.

"El día que sucede esto íbamos a celebrar el cumpleaños de mi hija. Incluso él estuvo con nosotros tres días antes. Me acompañó a comprar las cositas, a separar el pastel, absolutamente a todo".

A esa fecha se suma el reto de acompañar a su hijo durante un momento que, según reconoció la viuda del mánager de Yeison Jiménez, será especialmente doloroso. Carolina manifestó que tendrá que encontrar la fortaleza para afrontar con él una celebración familiar que ahora tendrá un significado distinto.

"Cada año vamos a recordar que hemos estado sin él, pero también será el cumpleaños de mi hijo. Va a ser una época, una fecha muy difícil, en la que voy a tener que mostrarle a mi hijo que estoy fuerte".

Sin embargo, la ausencia de Jefferson no fue la única dificultad que Carolina tuvo que enfrentar después del accidente. Con su fallecimiento también quedaron pendientes algunos compromisos económicos relacionados con los negocios que realizaba. Según explicó, su esposo prestaba dinero y también invertía con otras personas, por lo que comenzaron a surgir reclamaciones y conversaciones sobre esas obligaciones.

La viuda contó que algunas personas se acercaron para exigir el cumplimiento de los compromisos económicos, incluso en medio del duelo que atravesaba la familia. Entre esos casos, mencionó uno en particular que terminó convirtiéndose en una situación mucho más complicada.

"Hay un personaje que no entiendo y que me tiene sorprendida por todo lo que ha hecho. Empiezo a decirle: ‘Nos tenemos que reunir, tenemos que hablar’. Sin embargo, todos los días estaba ocupado. Siempre llegaba tarde o decía que no había alcanzado. Tenía muchísimas excusas".

Carolina relató que finalmente consiguió reunirse con el hombre para hablar sobre el dinero. Durante ese encuentro, según su versión, él le manifestó que había sufrido una pérdida en un negocio de gran tamaño y comenzó a plantearle que devolvería el dinero bajo sus propias condiciones. La mujer aseguró que no reclama una suma que no le corresponda a su familia y que existe un documento que respalda la obligación económica.

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"Empieza a darme a entender que me va a pagar como él quiera, de la forma y en el momento que considere. Cuando veo esto, le digo: ‘No, es que las cosas no pueden ser así, porque yo no le estoy cobrando algo que no sea de nosotros ni le estoy pidiendo plata prestada. Esto es de nosotros y usted lo sabe’. Incluso hay una letra que respalda lo que estoy diciendo".

La situación también la sorprendió por las publicaciones que, según contó, el hombre realizaba con fotografías de Jefferson. Carolina aseguró que llegó a sentirse desconcertada por lo que estaba ocurriendo y decidió no insistir más en la conversación.

Carolina denunció amenazas ante la Fiscalía

El episodio tomó otra dimensión cuando recibió un mensaje de un número desconocido. Según su relato, el contenido incluía insultos y referencias a personas cercanas, entre ellas su hijo, su mamá y su hermano. Además, quien escribió le dio a entender que conocía sus movimientos y sabía dónde se encontraba.

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"De un momento a otro me llega un mensaje de un número desconocido. El mensaje empieza de una manera muy fuerte, con groserías, diciéndome cosas terribles y mencionando a Jefferson y a mi hijo. También me hacen una especie de amenaza. Mencionan a mi mamá y a mi hermano, y me dan a entender que saben dónde estoy siempre y qué estoy haciendo, como si me estuvieran vigilando".

Ante lo sucedido, Carolina decidió acudir a las autoridades y presentar una denuncia. En su conversación con La Red, de Caracol Televisión, confirmó que tomó esa decisión al día siguiente de recibir el mensaje. "Al otro día me levanto e inmediatamente voy a la Fiscalía y pongo la denuncia", afirmó.

Por ahora, la viuda del mánager de Yeison Jiménez no ha hecho pública la identidad de la persona con la que sostiene el conflicto económico ni se conocen detalles sobre el avance de la denuncia. Su testimonio expone las dificultades que enfrenta mientras intenta reconstruir su vida y asumir las responsabilidades familiares que quedaron tras la muerte de Jefferson Osorio.

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