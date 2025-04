William Levy: publican llamada al 911 que terminó con el arresto del actor

En medio de la polémica que rodea a William Levy por su arresto en un restaurante a las afueras de Miami, se conoció el audio de la llamada que resultó con la aprehensión del reconocido actor y de su mejor amigo.

En la grabación, publicada a través de redes sociales por Siéntese quien pueda (programa de entretenimiento de Univisión), se escucha la conversación que sostuvo uno de los trabajadores del lugar con una agente de Policía el pasado 14 de abril.

Así reportaron al actor William Levy antes de su arresto

En el audio se escucha al colaborador de Biden’s Grill reportar un altercado como dos con actitud agresiva que, según él, habían consumido grandes cantidades de alcohol y, aparentemente, también drogas.

“No se quieren ir, no les servimos más alcohol (...) Beben demasiado y no se quieren ir, no quieren pagar la cuenta. Les hemos tratado de dar un descuento, [pero] están discutiendo con otro cliente y se están poniendo muy agresivos”, manifiesta el trabajador, mientras al fondo se escuchan gritos y una aparente discusión.

Las declaraciones captadas en esta llamada contrastan con la versión que, tras recuperar la libertad, entregó William Levy al periodista Jordi Martin.

¿Qué dijo William Levy sobre su arresto?

El paparazzi Jordi Martin aseguró que el cubano le contó su versión de los hechos y le relató que se encontraba compartiendo unos tragos con un amigo y todo estaba bien, tanto así que varios fanáticos se acercaron a pedirle fotografías. Sin embargo, el problema comenzó al momento de recibir la cuenta, que ascendía a 519 dólares.

El acompañante de William Levy, sorprendido por el valor, cuestionó al personal del restaurante y preguntó si el cobro era tan alto por tratarse del reconocido actor. Según Martin, este comentario incomodó a uno de los empleados, quien se habría reído de forma burlona, lo que generó una discusión.

En medio del cruce de palabras, el actor se habría levantado para calmar los ánimos, pero la situación terminó con la intervención de la policía y su detención.