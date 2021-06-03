William Shatner, de Star Trek, hospitalizado de emergencia. ¿Qué le pasó al actor?

Los seguidores de la serie Star Trek, estrenada en 1966 que se convirtió en un clásico de la televisión mundial de ciencia ficción, están preocupados por la salud del actor William Shater, que le dio vida al capitán James T. Kirk, quien era parte de la tripulación de la famosa nave USS Enterprise, que aventuraba por la Vía Láctea.

Shater de 94 años y aún muy activo en la industria audiovisual fue trasladado hoy en ambulancia desde su domicilio hasta una clínica en Los Ángeles, donde permanece internado bajo cuidado médico.

Según lo reportado por TMZ Shatner tuvo un problema con su nivel de azúcar en sangre mientras estaba en su casa en California y al sentirse indispuesto, pidió ayuda de inmediato.

¿Cómo está William Shater?

Este medio confirmó luego que el actor, ganador del Emmy, estaba fuera de peligro y en reposo: está “bien y está descansando cómodamente”.

No es la primera vez que el actor sufre percances. En el 2024 reveló que había superado un melanoma en etapa 4. “Me dijeron que si el tratamiento que usaron conmigo no funcionaba, tenía cinco meses de vida”, dijo en marzo.

El actor no contó cuándo le dieron el mencionado diagnóstico, pero si que el especialista que se lo reveló le dio un duro panorama: “Me dijo ‘lo siento’... Estaba muy triste. Realmente si no funcionaba iba a morir”, pero luego contó que el médico se retractó porque había sido una ligereza decirle eso.

Se cumplen 60 años de Star Trek

El actor también es recordado porque en el 2021 a los 90 años, se convirtió en la persona más longeva de la historia en ir al espacio. Lo hizo en la nave construida por la compañía Blue Origin de Jeff Bezos.

El actor se sigue viendo en pantalla gracias a que desde el 2024,el canal History lo nombró conductor de su propio programa Inexplicable, con William Shatner, un ciclo televisivo en el que, junto a científicos e historiadores presentan los enigmas del mundo.

El actor se prepara para hacer parte de los 60 años de la serie que lo lanzó al estrellato: Star Strek.

