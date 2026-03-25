Video: Yailin La Más Viral, ex de Anuel AA, fue detenida por las autoridades. Esto se sabe

Yailin La Más Viral fue detenida el pasado martes, 24 de marzo, por autoridades en República Dominicana, en un caso que ha generado múltiples reacciones y ha convertido su nombre en tendencia de redes sociales. Aunque en un primer momento la información circuló de forma dispersa, con versiones no confirmadas, con el paso de las horas se han ido conociendo datos verificados sobre lo ocurrido y el contexto de su aprehensión.

Conocida por su presencia en la escena urbana y por temas que han tenido amplia circulación en plataformas digitales, Yailin —cuyo nombre real es Jorgina Lulú Guillermo Díaz— ha construido una carrera marcada tanto por su música como por su vida personal. Su relación pasada con Anuel AA la mantuvo durante meses bajo el foco mediático, al igual que canciones como ‘Chivirika’ o ‘Narcisista’, que le dieron reconocimiento dentro del género.

Por qué detuvieron a Yailin en República Dominicana

De acuerdo con la información confirmada por autoridades dominicanas, la artista fue detenida el 24 de marzo de 2026 durante un operativo realizado en Santo Domingo Este. El procedimiento tuvo lugar cuando agentes policiales interceptaron el vehículo en el que se movilizaba, como parte de controles rutinarios en la zona.

Durante la inspección, los uniformados encontraron en el interior del automóvil dos armas de fuego, junto con cargadores y municiones. Según los reportes preliminares, se trataría de una pistola Glock 19 y otra de tipo Zoraki. Este hallazgo motivó la detención inmediata de la cantante y de las personas que la acompañaban en ese momento.

Las autoridades señalaron que el caso está siendo investigado bajo la posible infracción a las normas que regulan el porte y tenencia de armas en República Dominicana. En ese sentido, uno de los puntos clave del proceso es determinar si las armas incautadas contaban con los permisos legales correspondientes o si, por el contrario, se encontraban en situación irregular.

Tras su detención, Yailin La Más Viral fue trasladada a una dependencia policial y posteriormente puesta a disposición del Ministerio Público, entidad encargada de definir su situación jurídica. Hasta ahora, no se ha informado oficialmente sobre la presentación de cargos formales ni sobre eventuales medidas judiciales en su contra.

El caso también ha generado reacciones en redes sociales, donde seguidores y detractores de la artista han opinado sobre lo sucedido. En medio del revuelo, por ejemplo, se recordó que su expareja y padre de su hija, Anuel AA, fue arrestado el 3 de abril de 2016 en Puerto Rico por posesión ilegal de armas de fuego, delito por el que posteriormente fue condenado a 30 meses de prisión. Aunque se trata de procesos distintos y en contextos legales diferentes, la coincidencia en el tipo de señalamiento ha llamado la atención entre seguidores del género urbano.

Por el momento, el equipo de la cantante no ha emitido un pronunciamiento detallado sobre los hechos. Se espera que en las próximas horas o días se conozcan más elementos que permitan esclarecer el contexto en el que se produjo la detención y el estado legal de las armas encontradas.

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