Yamid Amat aclaró qué pasará con su programa ‘Pregunta Yamid’ de Canal 1

Los cambios en la programación de Canal 1 han sido tendencia en los últimos días. La salida del aire del programa Lo sé todo causó sorpresa en los televidentes, quienes acompañaron a los presentadores durante seis años con toda la información del entretenimiento.

¿'Pregunta Yamid’ sale del aire?

Tras el fin de Lo sé todo, se rumoró que Pregunta Yamid, dirigido y presentado por el periodista Yamid Amat durante más de cuatro décadas, también saldría de la parrilla de programación de Canal 1.

Los rumores surgieron luego que Carlos Ruiz, periodista de CM& afirmara en sus redes sociales: “se acaba el espacio ‘Pregunta Yamid’ en el Canal 1. Lo siento por él, por CM&, por mis compañeros y por la audiencia. Yamid es hasta hoy el entrevistador más longevo del mundo. Un maestro que cierra su ciclo de entrevistas televisadas de más de 40 años. A partir de mañana en el espacio de 8:00 a 9:00 p. m. irá un programa que llamarán La Telepolémica. Y desde las seis de la mañana el grupo Prisa hará radio en televisión: irá el programa Hoy por Hoy”.

Néstor Morales habló con Yamid Amat. ‘Pregunta Yamid’ no se acaba

Luego de la difusión de esa noticia, Néstor Morales se comunicó con el periodista de 82 años, quien desmintió esa información. En Mañanas Blu, Morales contó que dialogó con el director del programa de entrevistas, quien le confesó que Pregunta Yamid no se acaba, sino que tendrá un cambio de horario. Ya no será emitido entre semana, sino solamente los domingos. “Le pedí a Yamid temiendo que iba a ser el día en que hoy se retiraba de los medios de comunicación, se me ocurrió que debía hacerle un homenaje y me dijo: ‘lo que están diciendo unos colegas tuyos no es cierto, todo lo contrario, Pregunta Yamid se extiende a una hora y será semanal todos los domingos de 8 a 9 de la noche como en las grandes cadenas de televisión del mundo’”, dijo Néstor.

Luego, el periodista contó que Amat no tiene pensado retirarse de los medios de comunicación. “Seguiremos viendo a Yamid en el Canal 1. Él tomó una decisión de vida que yo respeto más que nadie, que trabajará hasta el último día de su vida, él no es como el resto, como la mayoría de los mortales que piensa en retirarse, en una jubilación y dejar el periodismo. Yamid va a trabajar hasta que tenga ánimo, ganas y fuerza para redactar una cuartilla y para hacer una continuidad”.

Vea también consultó algunos periodistas que trabajan con Yamid, quienes coincidieron con la misma información: “Pregunta Yamid no saldrá más entre semana a partir de hoy. Los domingos sí, será de una hora el programa. Hay que esperar porque el 14 de noviembre se vence un contrato entre CM& y Canal 1. Ahí dependeríamos del Grupo Prissa”.

¿Cuáles son los nuevos programas que llegan a Canal 1?

