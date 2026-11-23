Dahian Lorena Muñoz, conocida en redes sociales como Yaya Muñoz, denunció que fue víctima de un millonario hurto en su apartamento en Medellín. La exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia‘ compartió varios videos en sus redes sociales para mostrar lo que encontró al regresar a su vivienda y expresar su indignación por lo ocurrido.

El caso se conoció el domingo 22 de noviembre, cuando la influenciadora publicó historias de Instagram en las que mostró el desorden que dejaron los responsables. Entre las imágenes que compartió llamó especialmente la atención una caja fuerte abierta, de donde sustrajeron varias de sus pertenencias de mayor valor.

Según explicó, los delincuentes se llevaron todas las joyas que guardaba en ese lugar, además de dinero en efectivo que tenía ahorrado. Aunque el robo representa una pérdida económica importante, hasta el momento no ha revelado cuánto dinero le quitaron ni el valor comercial de las piezas que perdió.

Yaya Muñoz reveló detalles de cómo encontró su vivienda

Uno de los aspectos que más desconcertó a la influenciadora fue la manera en que los responsables lograron ingresar a su vivienda. En sus publicaciones manifestó que el conjunto residencial donde habita cuenta con importantes medidas de seguridad, por lo que no entiende cómo ocurrió el hurto.

Yaya Muñoz también mostró una de las cortinas de su vivienda, que encontró doblada. Ese detalle la llevó a plantear la posibilidad de que los delincuentes ingresaran por una de las ventanas del inmueble. Además, según su relato, cuando regresó encontró la puerta cerrada con llave.

Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre la ruta que utilizaron los responsables para entrar al apartamento. Esa es precisamente una de las circunstancias que deberán esclarecer las autoridades durante la investigación.

"¿Cómo es posible que yo llegara a mi casa, donde se supone que hay demasiada seguridad, y resulta que me robaron? ¡Me robaron absolutamente todo! ¡Todas las joyas! ¡Dios mío, no puedo creer esto! ¿Cómo es que existe gente tan mala? También tenía un dinero ahorrado y me lo robaron", contó Yaya Muñoz entre lágrimas.

¿Qué se sabe de la investigación por el robo a Yaya Muñoz?

Después de conocer el hurto, uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda de la también panelista de La Universidad del Podcast (Dímelo King) para conocer lo sucedido y adelantar las primeras actuaciones. Según los reportes de medios de comunicación, las autoridades realizaron una inspección del inmueble y recogieron información relacionada con el caso.

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Entre los elementos que podrían ayudar a esclarecer el robo están las cámaras de seguridad del conjunto residencial, así como cualquier registro que permita establecer los movimientos de personas en el lugar antes y después de los hechos.

Por ahora, no se conoce la identidad de los responsables, tampoco se han reportado capturas ni la recuperación de las pertenencias sustraídas. Las autoridades deberán establecer cómo ocurrió el ingreso y si los responsables conocían la ubicación de la caja fuerte.

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Yaya Muñoz, quien alcanzó reconocimiento nacional por su participación en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, en 2025, también genero conversación recientemente por su participación en Stream Fighters 5, evento en el que obtuvo la victoria en el combate Royal Rumble.

Mientras avanza la investigación, siguen sin conocerse detalles fundamentales del caso, entre ellos el monto total de las pérdidas económicas y las circunstancias exactas en las que se produjo el ingreso a la vivienda de esta figura de redes sociales.

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