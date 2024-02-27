Yeferson Cossio: novia y hermana revelan detalles de los problemas de salud del ‘influencer’

El influenciador colombiano Yeferson Cossio encendió las alarmas en horas recientes tras confirmar que fue hospitalizado de urgencia por complicaciones en su corazón, una situación que lo llevó incluso a someterse a una intervención médica. El creador de contenido, uno de los más populares del país, compartió desde el centro médico que atravesó un momento crítico que puso en riesgo su vida.

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo y preocupación, especialmente porque el influenciador aseguró que su condición se agravó rápidamente y que estuvo muy cerca de un desenlace fatal.

Tras la cirugía, fueron Carolina Gómez, su novia, y Cintia Cossio, su hermana, quienes se encargaron de enviar mensajes de tranquilidad y actualizar el estado de salud del influenciador. Ambas confirmaron que el procedimiento fue exitoso y que, aunque continúa bajo observación médica, Yeferson Cossio se encuentra fuera de peligro.

¿Cómo sigue Yeferson Cossio y por qué enfermó?

Carolina Gómez fue una de las primeras en explicar qué habría desencadenado la emergencia médica. A través de un mensaje emotivo, aseguró que el influenciador venía sometiendo su cuerpo a un nivel extremo de exigencia.

“El corazón le iba a explotar por exceso de estrés”, afirmó, dejando claro que el problema no apareció de un día para otro.

Según la novia de Yeferson Cossio, el influenciador dormía día por medio —“un día sí y otro”— no debido a su carga laboral, una rutina que se habría extendido por varios meses. El poco descanso, sumado a compromisos constantes y un ritmo de vida acelerado, terminó pasando factura a su salud.

Carolina Gómez también señaló que será el propio influenciador quien cuente con más detalle todo lo que vivió durante este episodio. Sin embargo, quiso recalcar que lo más importante es que ya se encuentra estable.

En su mensaje, la creadora de contenido enfatizó que, tras esta experiencia, Yeferson Cossio trabajará menos, reducirá el estrés y bajará el ritmo de fiestas, además de comprometerse a dormir y alimentarse mejor: “Ya está bien y me prometió que se va a cuidar más”.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez. Fotografía por: FELIPE MARIÑO

Por su parte, Cintia Cossio, hermana del creador de contenido, también llevó tranquilidad a los seguidores. “Yefito ya está bien. Está en observación y fuera de peligro”, afirmó.

Cintia agregó que todo salió según lo esperado y calificó el procedimiento como un éxito total. “Todo salió 10/10”, expresó, reflejando el alivio luego de horas de angustia. Por ahora, Yeferson Cossio continuará bajo supervisión médica mientras se recupera y se prepara para retomar su vida con un enfoque más consciente en su bienestar.

