Hace menos de un mes los rumores sobre una ruptura entre los generadores de contenido Yeferson Cossio y Carolina Gómez se intensificaron, debido a que ella no asistió al cumpleaños de Cintia Cossio, hermana de Yeferson.

Ninguna de las celebridades digitales se pronunció al respecto, pero si reaccionaron a publicaciones propias, lo que hizo dudar del rompimiento.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez terminaron hace dos meses

Ahora es el mismo influencer de 32 años quien zanja cualquier duda y confirma que en efecto, decidieron tomar caminos distintos.



“Después de cuatro años juntos, llenos de amor, momentos inolvidables, aprendizajes y una historia que siempre llevaremos en nuestros corazones, hace casi 2 meses hemos decidido tomar caminos diferentes y poner fin a nuestra relación.



Fueron años maravillosos en los que compartimos sueños, aventuras, risas y experiencias que nos marcaron para siempre”, escribió el antioqueño en su cuenta de Instagram acompañando la noticia con una foto de la pareja en la capital francesa.



“Aunque nuestra historia como pareja llega a su fin, el cariño, la gratitud y el respeto que sentimos el uno por el otro permanecerán. A veces, amar también significa entender que los caminos pueden cambiar, sin que eso borre todo lo bonito que se vivió. Nos quedamos con los mejores recuerdos y con el deseo sincero de vernos felices, incluso si ahora es por separado”, de esta manera, sugiere que la ruptura se da en las mejores términos.

Al final agradeció a los seguidores el apoyo.



“Gracias a todos los que nos acompañaron y nos brindaron tanto cariño durante estos años. Con mucho amor, Carolina y Yeferson”

La historia de amor de Yeferson Cossio y su novia

Yeferson Cossio y Carolina Gómez se conocieron en 2022 en medio de la grabación de contenido para redes sociales. Inicialmente fueron amigos y luego de varias semanas, se confirmó que tenían un romance cuando comenzaron a publicar material de los dos en distintos viajes y proyectos.

El 14 de febrero de 2025, Día de San Valentín, Cossio le propuso matrimonio a Carolina en una sala de cine privada en la capital antioqueña con un anillo de diamantes.

La fecha de la boda sería el 6 de enero del 2026, sin embargo, vino una ruptura en abril del 2025.

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En ese momento, el generador explicó que había decidido pausar la relación de manera mutua. Posteriormente, la pareja volvió y nuevamente compartió contenido. No obstante, en esta nueva etapa ya no se mencionó la fecha probable de boda.

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