Yina Calderón lanzó alerta sobre la salud de ‘Epa Colombia’: “Está muy enferma”

En medio de la polémica que generó la incautación de un celular a Daneidy Barrera Rojas (’Epa Colombia’) en el centro de reclusión donde permanece, su amiga Yina Calderón hizo un llamado que encendió las alarmas sobre la salud de la influenciadora. Según explicó, la creadora de contenido estaría atravesando un momento crítico que mantiene en vilo a sus familiares y personas cercanas.

¿Qué le pasó a ‘Epa Colombia’?

Daneidy Barrera, nombre real de la también empresaria, fue condenada a prisión el pasado 27 de enero por los daños causados a una estación de TransMilenio durante las manifestaciones de 2019. Desde entonces ha enfrentado un complejo panorama, marcado por la separación de su hija Daphne Samara, las dificultades para acceder a la prisión domiciliaria y un estado de salud que, de acuerdo con su círculo cercano, se ha venido deteriorando con el paso de los meses.

Aunque a finales de agosto fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional —con el fin de garantizar su seguridad—, la medida no habría representado mejoras sustanciales en sus condiciones. En las últimas semanas incluso se vio involucrada en un operativo del Inpec, donde las autoridades decomisaron teléfonos móviles dentro del centro penitenciario, uno de los cuales estaba en su poder.

En este contexto, Yina Calderón, quien se encuentra en México adelantando compromisos laborales, fue la encargada de compartir una actualización sobre la situación de la bogotana. Durante una entrevista con el medio digital Vaya Vaya TV, la exprotagonista de La casa de los famosos reveló que tuvo contacto con Karol Samantha, prometida de Epa Colombia y madre de su hija.

De acuerdo con Calderón, esa conversación le permitió conocer de primera mano que la salud de su amiga es motivo de gran preocupación. “La gente no sabe, pero ayer pude hablar con la esposa de Epa y me cuenta que está muy enferma mi amiga. Chicos, necesito que me ayuden a conseguirle la casa por cárcel porque literal se está muriendo en la cárcel, está muy mal”, afirmó.

La DJ y empresaria de fajas insistió en que la situación no solo es física, sino también emocional. Según su testimonio, Barrera estaría enfrentando un cuadro de depresión que se ha agudizado en los últimos meses y que, sumado a la falta de cercanía con sus amigos y colegas, ha complicado aún más su panorama. Por ahora, las únicas visitas que ha recibido son las de su prometida, su hija y sus padres.