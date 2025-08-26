Yina Calderón reaccionó a tutela que le interpuso Mateo Varela: “Atrevido”

La disputa entre Yina Calderón y Mateo Varela (’Peluche’), recordados por su participación en La casa de los famosos Colombia 2, pasó del plano mediático a los estrados judiciales. El paisa interpuso una acción de tutela en el Juzgado 013 Civil Municipal de Medellín, alegando que varias declaraciones de la DJ e influenciadora han afectado de manera directa sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la intimidad.

El recurso legal, radicado con el número 20251434 y presentado por el abogado Kevin Montoya Jiménez, señala como origen del conflicto una serie de intervenciones públicas de Calderón en redes sociales y programas de televisión. Según el documento, en estas apariciones ella habría hecho alusión a la supuesta existencia de videos íntimos en los que Varela aparecería, llegando incluso a vincularlo con actividades de “modelo webcam”.

Los argumentos de la tutela interpuesta por ‘Peluche’

En el expediente se recogen transmisiones realizadas por Calderón en TikTok los días 19 de mayo y 24 de julio de 2025, así como una entrevista concedida el 15 de agosto en el programa La corona Tv de Citytv. En estas intervenciones, de acuerdo con la tutela, se repitieron alusiones a Varela y a su pareja, la actriz Norma Nivia, con expresiones que el demandante considera lesivas de su reputación.

El abogado adjuntó como soportes videos, enlaces y capturas de pantalla en los que, según afirma, se comprueba la participación directa de la influenciadora. El memorial sostiene que la viralización de estos contenidos ha derivado en una ola de comentarios negativos contra su cliente, con repercusiones en la vida laboral y personal del actor.

Entre las peticiones elevadas al juez se encuentran la eliminación de publicaciones en redes y plataformas digitales, así como la prohibición de nuevas menciones sobre el tema. La tutela también solicita medidas de protección respecto a la pareja de Mateo Varela, quien, de acuerdo con el escrito, también resultó aludida en televisión.

La respuesta de Yina Calderón

Ante el revuelo generado, ‘Sayayina’ salió al paso de las acusaciones. En un pronunciamiento reciente, negó haber hecho afirmaciones categóricas sobre la vida íntima de Varela y recalcó que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“Yo no dije eso. Yo lo hubiera dicho, yo lo sostengo. Yo dije: bebés, se me hizo muy raro que cuando salí me mandaron unas fotos... yo tengo páginas de chismes, eso hace que ustedes manden de todo. Entonces puede que no sea él, yo dije presuntamente. Y no, ya por armarme todo el show... atrevido”, expresó Yina Calderón a través un video dirigido a sus seguidores.

La creadora de contenido aclaró además que nunca aseguró que el antioqueño trabajara como modelo webcam y explicó que los rumores surgieron a partir de material enviado por usuarios de sus páginas de entretenimiento digital. “Presuntamente”, enfatizó, fue la palabra que utilizó en todo momento para no dar por cierta la identidad de la persona que aparecía en dichas imágenes.

Yina Calderón también recalcó la dificultad que tienen quienes administran cuentas de chismes para verificar la veracidad de los múltiples contenidos que circulan diariamente en redes sociales. En su versión, ella se limitó a compartir lo que recibió de sus seguidores, sin confirmar la autenticidad de las imágenes.

Mientras el proceso avanza en los estrados judiciales, la controversia continúa alimentando debates en plataformas digitales y medios de comunicación. El juez encargado deberá determinar si las manifestaciones de Calderón representan una vulneración a los derechos fundamentales de Mateo Varela o si, por el contrario, se enmarcan en el derecho a la libre expresión.