‘Yo me llamo Rosalía’ fue diagnosticada con delicada enfermedad: “Aprendiendo a sanar”

Angeline Reyes es una cantante que destacó en la novena temporada del popular programa de televisión Yo Me Llamo, como imitadora de la famosa cantante española Rosalía. Desde su primera aparición en el escenario, la joven artista capturó la atención del público y del jurado con su impresionante capacidad para replicar la voz, el estilo y la presencia escénica de Rosalía.

Su compromiso fue evidente en cada presentación, en las que no solo imitaba la voz de la ‘Motomami’, sino también sus gestos, movimientos y expresiones faciales. Esta dedicación le permitió avanzar en las etapas del programa, ganándose el respeto y la admiración de sus compañeros y del público. Sin embargo, luego de su éxito en el concurso del Canal Caracol, Angeline enfrenta un desafío personal que pocos conocían.

¿Qué le pasó e ‘Yo me llamo Rosalía’?

De acuerdo con lo expuesto por la cantante, fue diagnosticada con una condición que afecta su capacidad para digerir gluten.

“El cuerpo somatiza las emociones. En el segundo vídeo estaba apenas en proceso de diagnóstico de celiaquía, por lo tanto, estaba inflamada porque no sabía que mi cuerpo no estaba tolerando el gluten”, expresó Angeline Reyes sobre su padecimiento.

Con la intención de mejorar su estado de salud y superar estas complicaciones, la exconcursante de Yo me llamo empezó un tratamiento de salud.

“Todo eso es una combinación de celiaquía y estrés, ya que también los doctores me decían que se puede retener líquidos por vivir situaciones de alto estrés. Ahora me encuentro mejor, pero siento que no puedo ocultar lo que he vivido y en parte estoy aprendiendo a sanar”, agregó la imitadora de Rosalía.

¿Qué es celiaquía, enfermedad que padece ‘Yo me llamo Rosalía’?

Se trata de una condición autoinmune que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Esta condición se desencadena por la ingesta de gluten, una proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno. En personas con celiaquía, el sistema inmunológico reacciona de manera anormal al gluten, dañando el revestimiento del intestino delgado y dificultando la absorción de nutrientes esenciales.

Los síntomas de la celiaquía pueden variar ampliamente e incluyen dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso, fatiga y anemia. El único tratamiento eficaz es seguir una dieta estricta libre de gluten, lo que implica evitar alimentos y productos que contengan esta proteína.

Además, es importante leer las etiquetas de los alimentos y ser consciente de la contaminación cruzada en la preparación de comidas.