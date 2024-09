Youtuber anunció su muerte en conmovedor video: padecía de un agresivo cáncer

Paul Harrell es el nombre de un conocido creador de contenido para YouTube que, tras su muerte, el pasado 4 de septiembre, se convirtió en protagonista de una historia que ha conmovido a millones de personas en internet.

¿Quién es Paul Harrell?

Su canal en YouTube cuenta con 1.23 millones de suscriptores y se hizo conocido en esta plataforma gracias al contenido en el que enseñaba todo lo relacionado al uso de armas de fuego.

Sin embargo, un video titulado “I’m dead” (estoy muerto) sorprendió a sus seguidores el pasado 4 de septiembre. En esta grabación, que acumula más de 5.5 millones de reproducciones, Paul Harrell anunció su muerte y se despidió de todos aquellos que lo acompañaron en su camino como youtuber.

“Mientras grabo esto estamos en diciembre de 2023. Le he dado instrucciones a Brad (parte de su equipo de trabajo) para que publique esto tras mi muerte. Así que, si están viendo esto, estoy muerto”, se escucha decir al hombre de 58 años al inicio de su video.

Paul Harrell también explicó en su grabación que hace varios meses fue diagnosticado con un agresivo cáncer de páncreas: “El cáncer se propagó más rápido de lo que esperaba. Tenía la esperanza de continuar en este formato durante los próximos 10 o incluso 15 años. Incluso, una vez que me diagnosticaron tenía la esperanza de que estaríamos aquí dos o tres años más, lo que resultó ser sólo unos pocos meses más. Y me disculpo por eso, realmente me hace sentir como si hubiera decepcionado a todos”.

“Es posible que me hayan visto recientemente usando esta muleta y yo les dije que me rompí la cadera. Bueno, sí me rompí la cadera, pero no fue porque tuviera un accidente sino porque el cáncer se extendió a mis huesos y los huesos simplemente se desmoronaron. Mi tiempo se está acabando”, agregó.

La grabación de Paul Harrell concluye con la aparición de su hermano Rob Harrell, quien confirma con unas cortas palabras el fallecimiento del popular creador de contenido para YouTube.

En distintas redes sociales, su numerosa comunidad de seguidores lo despidió con conmovedores mensajes y prometieron que estarán apoyando a sus hermanos, quienes serán los protagonistas de los próximos videos.