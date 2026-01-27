Zion fue detenido en Puerto Rico. El motivo tiene preocupados a sus fanáticos

El cantante Zion fue detenido por las autoridades en Puerto Rico durante este fin de semana, según confirmaron fuentes oficiales. El procedimiento se realizó en medio de un operativo de tránsito y, tras varias horas bajo custodia, el artista quedó en libertad mientras se define su situación legal.

Zion, cuyo nombre real es Félix Gerardo Ortiz Torres, es una de las figuras más reconocidas del reguetón. Desde principios de los años 2000 alcanzó notoriedad internacional junto a Lennox, con una serie de producciones que marcaron el desarrollo del género urbano y lo posicionaron como uno de los dúos más influyentes de la música latina.

¿Por qué detuvieron a Zion?

La detención ocurrió en el municipio de Río Grande, en el noreste de Puerto Rico, cuando agentes de tránsito interceptaron el vehículo que conducía el cantante. De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, los uniformados notaron un manejo irregular, lo que motivó la intervención.

Durante el procedimiento, los agentes indicaron que Zion presentaba signos compatibles con consumo de alcohol, por lo que fue trasladado a una dependencia policial para la realización de una prueba de alcoholemia. El examen arrojó un resultado de 0,27 % de alcohol en sangre, una cifra que supera el límite permitido por la legislación vigente en la isla.

Tras la prueba, el artista fue arrestado y llevado a una estación de policía, donde permaneció varias horas mientras se adelantaban los trámites correspondientes. Posteriormente, fue dejado en libertad. El equipo legal de Zion mencionó que su apoderado cooperó con las autoridades y que, hasta el momento, no se le imputaron cargos adicionales.

Durante la intervención también se conoció que la Policía respondió a una llamada al sistema de emergencias que alertaba sobre un posible secuestro. Sin embargo, las autoridades aclararon que esa versión fue evaluada por separado y descartada, y que no dio lugar a cargos adicionales contra el cantante.

🚨 EL PRECIO DE NO DEPURAR A LAS PERSONAS ANTES DE DEJARLAS ENTRAR EN TU ENTORNO | La Policía no radicará cargos contra el cantante Zion tras determinar que el supuesto secuestro nunca ocurrió y fue una versión falsa de una de las mujeres involucradas. Al no existir el delito… pic.twitter.com/y4Ejwk9IVU — @PandaReportNet (@PandaReportNet) January 26, 2026

Fans de Zion, preocupados por su detención

El caso generó reacciones inmediatas entre los seguidores del artista, especialmente porque ocurre poco tiempo después del grave accidente automovilístico que sufrió en 2025. En ese episodio, el cantante resultó herido tras un accidente en un vehículo todoterreno (ATV) y tuvo que ser hospitalizado debido a la gravedad de las lesiones.

En ese momento, su equipo informó que el artista se encontraba bajo observación médica y que su estado de salud era delicado, lo que generó preocupación entre sus seguidores y obligó a suspender compromisos profesionales.

Por esa razón, la reciente detención de Zion fue interpretada por parte del público como un hecho sensible, al relacionarse con antecedentes recientes ligados a su salud y a incidentes de tránsito. En redes sociales, varios seguidores expresaron inquietud por su bienestar y cuestionaron la reiteración de situaciones de este tipo.

