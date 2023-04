Christian Nodal será papá, ¿Mhoni Vidente acertó o no?

Cazzu, la rapera argentina, sorprendió a sus seguidores antes de iniciar su concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires. ‘La nena trampa’, pareja del cantante Christian Nodal, se despojó de su abrigo blanco y se puso de perfil. Su abultado vientre era el anuncio de su próxima maternidad. No se sabe cuántos meses de gestación tiene, si fue un embarazo planeado, pero sí es evidente que el intérprete de Adiós amor está feliz con la noticia. Durante su concierto en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, habló de su nuevo ´estado’: “ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá y quiero agradecerles por todo el apoyo”.

Este fin de semana, ante su público, Cazzu mostró su embarazo. Foto: Instagram

Christian Nodal será papá: ¿qué dijo Mhoni Vidente?

Hace un año, Mhoni Vidente, la cubana radicada en México, habló de la inminente paternidad del artista nacido en Sinaloa. “Va a ser papá con esta niña nueva con quien está saliendo porque yo creo que se le chispoteó, ya va ser papá, ya está embarazada esta niña”. Sin embargo, el anuncio de la noticia no se daba, pero sí se habló sobre una posible infidelidad del artista y del retorno del cantante de 24 años a la soltería.

Sin embargo, en marzo, la experta vio en las cartas que la relación entre Christian Nodal y Cazzu no iba a llegar a buen puerto. “No la veo embarazada, no se quiere embarazar, Nodal quiere seguir dando vuelo a la hilacha”. La experta habló también sobre las condiciones que debería cumplir el artista antes de pensar en la paternidad. “Nodal, si quisiera tener un hijo, primero debe curarse completamente de todo el alcohol y las drogas que se ha aventado, porque tener un hijo con los excesos que ha tenido Nodal es muy riesgoso para el bebé, así que no los veo embarazados”.

Durante esa lectura, los pronósticos de su romance eran reservados: “los veo en una crisis, veo que la carta del loco nos está diciendo que Nodal traía problemas con ella. Lo más seguro es que se vayan a separar próximamente y no veo embarazo por ese lado”.

¿Nodal quería tener un hijo con Belinda?

Según Mhoni Vidente, el cantante deseaba tener un hijo, pero con otra. “Si quería embarazar a Belinda, pero ella tampoco se dejó, ella sí es lista”. Durante esa lectura, la vidente analizó a Nodal, a quien dijo que veía más tranquilo, superando “el trauma de Belinda”, gracias a Cazzu, con quien, de acuerdo a sus palabras, vive un romance muy particular. “Cuando acabas de dejar a alguien y empiezas a andar con otra persona son relaciones de salvavidas, que nunca van a durar, porque te estás pegando mientras te curas y buscas realmente tu tipo de persona, que es como Belinda”.

