Christian Nodal sería padre con Cazzu y otra mujer, según vidente

Hace dos meses, Cazzu y Nodal fueron vistos en plan romántico por primera vez. Ella lo acompaña en sus presentaciones. Foto: Instagram

Christian Nodal sigue dando de qué hablar, y ahora es su vida sentimental nuevamente se convierte en noticia. Después de terminar su relación con Belinda, con quien estaba comprometido, y en medio de varias polémicas relacionadas con el final de su relación, entre ellas que habrían tenido problemas de dinero y que el cantante habría salido con su exnovia durante su noviazgo con la intérprete española, el artista mexicano también se involucró en una polémica con J Balvin y se dedicó, no solo a modificar los tatuajes que se hizo en honor a su ex, sino a tatuarse, aún más, en varios lugares de su rostro. En esos momentos apareció Cazzu, la rapera argentina con quien se rumora, tiene una relación amorosa, que aunque no confirmen, es muy evidente.

En junio, cuando Nodal estaba en medio de Forajido Tour, su gira de conciertos, y visitó Guatemala, fue captado por los paparazzi en compañía de Cazzu. La pareja de artistas caminó de la mano y hasta disfrutó de un helado. Luego, la argentina llegó a Colombia para acompañar al intérprete de Sonora durante su presentación en Montería. A su llegada, Christian, muy romántico, la esperaba con un ramo de flores.

¿Christian Nodal hablará sobre su próxima paternidad?

Cazzu y Nodal han seguido saliendo juntos, para delicia de los paparazzi, y ahora se rumora que la artista podría estar esperando el primer hijo del cantante. Según Padme Vidente, los artistas podrían estar dentro de un tiempo entre teteros y pañales. La experta dice que el cantautor de 23 años tiene todas las condiciones para convertirse en padre muy pronto. “La sensual Cazzu, se dice que está embarazada. Este año va a ser exageradamente fértil para Nodal. No nada más veo que si puede quedar embarazada Cazzu, probablemente veamos el embarazo entre septiembre u octubre”. Pero ahí no se detiene los pronósticos de Padme Vidente, quien ve que el mexicano debe cerrar el ciclo con su ex prometida para poder avanzar y ser completamente feliz. “No te sientas fracasado o estancado porque no has logrado olvidar a Belinda. Un clavo saca otro clavo”.

¿Nodal tendría otra novia aparte de Cazzu? Esto dice vidente

En varias oportunidades, Christian Nodal ha dicho que está arrepentido de haber hecho tan público su romance con Belinda, y ahora parece que prefiere no hablar de Cazzu, pero según Padme Vidente, el mexicano podría estar teniendo otra relación, “otra chica va a quedar embarazada a la par”, ¿quién será la rival de Cazzu?

