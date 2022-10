¿Harry será rey de Inglaterra? Esto dice predicción de un vidente milenario

Luego del fallecimiento de la reina Isabel II y la ascensión al trono de su hijo mayor, quien hasta ese día fue el príncipe Carlos, hoy el rey Carlos III, han sido muchos los rumores que, sobre el futuro de la realeza británica, se han suscitado en el mundo entero.

Nostradamus, el famoso astrólogo, escritor y médico francés, hizo 6338 predicciones, consignadas en su libro, Las profecías. En su escrito, pudieron encontrarse hechos como la revolución francesa, el ataque del 11 de septiembre y la Segunda Guerra Mundial.

Harry dejó Inglaterra en 2020, ¿volvería como Rey? Foto: Getty

El escritor Mario Reading se dio a la tarea de interpretar los textos de Nostradamus para encontrar en ellos sus predicciones sobre el futuro de naciones y gobernantes del mundo, y por supuesto, la corona británica no fue la excepción. Su libro, que está en el mercado desde el 2005 tuvo, según The Sun, un aumento en ventas después de muerte de la Reina.

En su escrito, Nostradamus: Complete Prophecies for the Future, analizó los textos y sus conclusiones son verdaderamente sorprendentes. En este momento, y a raíz del deceso de la monarca británica, el autor destaca tres predicciones que habría hecho el controvertido visionario, la primera de ellas, la muerte de Isabel II, en el tiempo en que sucedió, 2022, y en edad exacta, 96 años. La segunda tiene que ver con su hijo. “El príncipe Carlos tendrá setenta y cuatro años en 2022, cuando asuma el trono, pero los resentimientos que en una cierta proporción de la población británica tiene contra él, luego de su divorcio de Diana, princesa de Gales, todavía persisten”. Llama mucho la atención que justamente se hable acerca de una posible abdicación, a corto tiempo, del nuevo monarca, quien durante muchos años espero convertirse en rey, y más cuando la interpretación de las predicciones va más allá, pues no sólo sería su renuncia al trono, sino la identidad de quien lo sucedería.

¿Harry y Meghan estarían en el trono?

William, su hijo mayor, ahora príncipe de Gales, es el primero en la línea de sucesión, pero según las predicciones del adivino francés, desprendidas de sus poemas, no sería soberano, pues al rey Carlos III lo sucedería alguien definitivamente inesperado. “un hombre que nunca esperó ser rey lo reemplazará”. Las conjeturas llevan a Harry, quinto en la línea de sucesión, luego de su hermano mayor y sus sobrinos George, Charlotte y Louis. Según el autor del libro, “eso lo convertiría en el rey Enrique IX, de solo 38 años”. El esposo de Meghan Markle, quien el 8 de enero de 2020 decidió, junto con su familia, renunciar a sus funciones reales y trasladarse a Estados Unidos para empezar una nueva vida, donde quería apartarse, entre otras cosas, de los paparazzi y de las intromisiones en su vida privada.

¿Harry repetiría su historia familiar?

Si la predicción resultase cierta, podría repetir la historia de su bisabuelo, el rey Jorge VI, quien se convirtió en monarca luego de la abdicación de su hermano mayor, el rey Eduardo VIII, quien ascendió al trono en 1936 y renunció a la corona por el amor de Wallis Simpson, con quien se casó.

